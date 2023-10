“HNS ima dvojbeno tumačenje – sad osuđuju ustaške pjesme, a nisu reagirali na Adolfa Hitlera”

Podijeli :

Odvjetnik Ljubo Pavasović Visković u Newsroomu je komentirao pravnu stranu i odluke slučaja iz Osijeka gdje su na nogometnom stadionu navijači pjevali ustaške pjesme, slučaj pritvorenih navijača u Grčkoj, ali i sporni lex AP.

I hrvatsko društvo i hrvatski sport imat će problema s ustaškim pjesmama dok hrvatske vlasti ne zauzmu jasan stav i ne donesu propise za pravne praznine, rupe i raznolika tumačenja, rekao je Ljubo Pavasović Visković dodajući:

“Zakon je širok i ostavlja mogućnost arbitrarnog tumačenja. Imamo nesretnu odluku Visokog prekršajnog suda koja se nije propitivala – slučaj u kojem je zaključio da nema ništa problematično u izvikivanju Za dom spremni. Što se tiče osječkog slučaja, to je dobar akt temeljen na krivim motivima. Štitio se Hrvatski nogometni savez.”

Napominje da HNS ima dvostruke standarde: “Nisam siguran da će se ovakvo postupanje policije pojaviti kad bude slučaj nevezan uz nogometne terene, pojavilo se kad je HNS imao problem s UEFA-om. HNS ima dvojbeno tumačenje, on je prije nekoliko mjeseci bio pasivan kad se na stadionu na hrvatskom prvenstvu slavio Adolf Hitler. Bila je jasna ikonografija Hitlera, jedinice koje su napravili zločine, a HNS-u to nije smetalo. Smetalo im je tad nešto drugo, vrijeđanje protivničkog trenera, ali Adolf Hitler je prošao ispod radara. Ne možemo propise primjenjivati kad nam odgovara. Ili je neprihvatljivo ili neka svatko radi što ga je volja.”

Također, ističe da prekid utakmice s malim brojem ljudi možda ima smisla, a ako se radi o utakmici pred 35.000 navijača, onda bi pražnjenje stadiona predstavljalo sigurnosni problem. “Ne mogu nogometni klubovi biti taoci šačice navijača. Klubovi plaćaju kazne, ali sad će prvi put ozbiljan klub platiti zbog neke ustaške pjesme”, dodaje.

Na pitanje je li ministar pravosuđe Ivan Malenica trebao otići s utakmice zbog ustaške pjesme, Pavasović Visković je rekao:

“To je stvar njegove političke odgovornosti. Bio bih sretan da je to napravio, ali pitanje je je li čuo, ne bih mu pretjerano zamjerao. Kad sam govorio da je licemjerno, naravno da je licemjerno jer ovaj zakon primjenjujete na 10-ak momaka iz Vinkovaca, sirotinju, a kod eminentnih ljudi će biti drugačija praksa.”

“Naše je pravosuđe iznimno brzo u odnosu na grčko”

Potom se dotaknuo navijača u Grčkoj i njihovog pravosuđa:

“Naše je pravosuđe iznimno brzo u odnosu na grčko. Pitanje je kad će tome doći kraj. Sve traje jako dugo, nesretna je okolnost da nije utvrđeno tko je konkretno počinitelj pa se to prelijeva na sve ljude. Siguran sam od tih 100 bar 95 je na razini prekršajne odgovornosti. To je nepravedna situacija u kojoj se nalaze, nadam se da će se stvari ubrzati i da će naši primijeniti pritiske na grčke vlasti.”

“18 mjeseci mogu biti u istrazi, ali kasnije mogu biti još u zatvoru. Mi zapravo ne znamo što se događa tamo u istrazi.”

“Informacije će curiti kad je to državi u interesu”

Govoreći na kraju o lex AP-u, odnosno izmjenama Kaznenog zakona koje se odnose na tzv. curenje informacija, Pavasović Visković je rekao da se slaže sa sucem Vrhovnog suda Damirom Kosom:

“Slažem se sa sucem Kosom. Prijedlog je nejasan i nedorečen, ne znam kako bi bili ekskulpirani novinari. Mislim da on iz svoje povrijeđenosti inzistira na nečemu što u nekim zemljama EU-a postoji. Ovo je valjda 250. problem koji u pravosuđu treba rješavati, ovo je potpuno nebitno za kontekst.”

Na pitanje što misli o izjavi premijera da se izmišljaju priče zbog političke štete, odvjetnik objašnjava da se ništa ne može izmisliti ako je u medije procurio primjerice transkript dopisivanja.

“Ne fabricirate ništa ako su transkripti procurili, to je tako. Jedino je pitanje treba li to javnost znati ili ne. Premijer smatra da ne treba, ja smatram da treba. Informacije u 90 posto slučajeva cure iz policije kad ima odgovara ili iz DORH-a kad im je u interesu. Mladen Bajić je prije 10 ili 15 godina napravio sustav koji mu je omogućavao i olakšavao vođenje kaznenih postupaka tako da su određene informacije dolazile u medije na razne načine. Sad se iz pozicije prodaje priča da je to štetno. Informacije će curiti kad je to državi u interesu, jedino će se spriječiti curenje iz visoko istaknutih slučajeva. Nije smisao ovog zakona zaštiti Peru iz Vinkovaca, nego ministre i saborske zastupnike i to je u ovom prijedlogu skandalozno.”

Zaključio je kako smatra, s obzirom na Plenkovićeve izjave, da je premijer loše informiran i da skupina koja radi na tome, njemu servira priču po kojoj je takav konstrukt moguć.

