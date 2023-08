Hoće li i sudski vještaci u štrajk? “Dobijemo 9 eura po satu, odvjetnici 100!”

Podijeli :

Predsjednica udruge sudskih vještaka, Melita Bestvina, gostovala je u Novom danu gdje je komentirala pismo koje je Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja poslalo premijeru Plenkoviću u kojem ukazuju na problem njihovih naknada.

Bestvina kaže kako su raspravljali i o štrajku. “To nije ništa novo i to traje otkako sam na mjestu predsjednice. Ovo prelazi granicu normale, sram koji osjećam pred kolegama iz Europe je nešto što nitko ne može razumjeti. Svaki put me svi pitaju je li to moguće. Odluka o iznosu minimalne naknade od 4,38 eura neto pokazuje da je vještak plaćen 19 centi manje nego student za svoj rad”, otkrila je.

“Članak 24. kaže da kada vještak radi za predmete koji se tiču proračuna, njegova naknada se umanjuje za 12 posto. Štedi se na našim plećima”, dodala je.

N1 doznaje: Vrhovni sud odbio reviziju nagodbe u slučaju Agrokor!

Što se tiče slučaja Ismeta Kamala, Bestvina kaže kako on nije ni vještak. “Predsjednik europske asocijacije koje okuplja procjenitelje iz EU, Kanade i Amerike mi je iznenađeno napisao kako nikada nije čuo za tu osobu i da on nije vještak ni u Poljskoj, niti je ikada radio u KPMG-u. Pored naših vještaka koji bi bez problema mogli formirati tim koji bi napravio posao kako treba nama ukidaju pravo da radimo kao pravna osoba”, rekla je.

Pet puta smo imali sastanak s Malenicom

Napominje da problem traje od 1998. godine. “Nismo dobili odgovor na pismo premijeru i ministru Malenici osim što je sazvana sjednice radne skupine. Mi smo jedina država iz bivše Jugoslavije koja nema zakon o sudskim vještacima. Mi smo 2014. taj zakon doveli do Sabora uz pomoć tadašnje zastupnice Vesne Škare Ožbolt, međutim tadašnji ministar je rekao da takav zakon nije potreban. Ni dolaskom novog ministra nije bilo ništa od toga”, dodala je.

Kaže da na sastancima s ministarstvom nije bilo zapisnika i da će na tome od sada inzistirati. “Pet puta smo imali sastanak s Malenicom. Nismo se odlučili na štrajk jer time nećemo pomoći građanima nego ćemo im odmoći. Shvaćamo sudske djelatnike, to je krvav posao, i oni su zavrijedili kvalitetne plaće, ali da se te plaće korigiraju jednom godišnje prema porastu troškova života”, rekla je Bestvina.

9 eura po satu

Kada su u pitanju naknade za odvjetnike kaže da oni imaju 750 kuna bruto, a sudski vještaci 70 kuna bruto, odnosno 9 eura. “Nismo protiv da oni imaju, ali ne možemo se tretirati na ovakav način. Svi smo visoko obrazovani. To je degradacija profesija”, napomenula je.

Dodala je da slovenski vještaci imaju 50 eura po satu, Nijemci 90 do 200 eura, ovisno o slučaju, dok Amerikanci imaju od 350 do 500 dolara.

Pismo Hrvatskog društva sudskih vještaka premijeru Plenkoviću možete pročitati OVDJE.

Prijedlog mjera Hrvatskog društva sudskih vještaka ministru Malenici možete pročitati OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.