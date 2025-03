Sve o emisiji Meghan Markle na Netflixu – datum izlaska, slavni gosti i prvi dojam

Podijeli :

Vojvotkinja od Sussexa prolazi kroz buran period uoči lansiranja svoje potpuno nove lifestyle emisije na Netflixu, nazvane With Love, Meghan, koja je već izazvala određene kontroverze.

Službeno je započelo odbrojavanje do premijere nove lifestyle emisije Meghan Markle, With Love, Meghan.

Nakon mnogo nagađanja, vojvotkinja je početkom siječnja potvrdila vijest o svojoj dugo očekivanoj emisiji – no proteklih tjedana projekt je pratila i nemala drama. Evo svega što trebate znati…

Na Novu godinu 2025. Meghan je ponovno aktivirala svoj Instagram profil na oduševljenje obožavatelja, a samo dan kasnije podijelila je trailer za svoju osmodijelnu seriju, potvrđujući naziv With Love, Meghan.

Kratki video prikazuje suprugu princa Harryja kako demonstrira svoje kulinarske i vrtne vještine, uz posebne goste, uključujući Mindy Kaling, Roya Choija, Alice Waters i, naravno, svog supruga.

U opisu videa Meghan je napisala: “Toliko sam uzbuđena što ovo mogu podijeliti s vama! Nadam se da ćete uživati u emisiji koliko sam uživala i ja dok sam je stvarala. Želim vam svima fantastičnu novu godinu! Hvala našem nevjerojatnom timu i ekipi Netflixa. Neizmjerno sam zahvalna na podršci – i zabavi!”

Netflix je u službenom opisu emisije naveo: “Ova inspirativna serija, čija je producentica Meghan, vojvotkinja od Sussexa, redefinira žanr lifestyle programa, kombinirajući praktične savjete s iskrenim razgovorima s prijateljima, starim i novim, piše Mirror.

Meghan dijeli osobne trikove i savjete, naglašavajući razigranost umjesto perfekcionizma te pokazuje koliko je lako stvoriti ljepotu, čak i u neočekivanim situacijama. Ona i njezini gosti zasuku rukave u kuhinji, vrtu i šire, te pozivaju gledatelje da učine isto.”

Premijera?

Prvotno je With Love, Meghan trebala biti premijerno prikazana na Netflixu 15. siječnja, no samo tri dana prije emitiranja vojvotkinja je objavila da se premijera pomiče na 4. ožujka zbog katastrofalnih požara u Los Angelesu.

“Zahvalna sam svojim partnerima na Netflixu što me podržavaju u odluci da odgodim premijeru, kako bismo se usredotočili na pomoć onima pogođenima požarima u mojoj rodnoj Kaliforniji,” rekla je Meghan u izjavi 12. siječnja.

Prijatelji vojvotkinje brzo su izrazili uzbuđenje zbog njezinog novog projekta, uključujući njezinu kolegicu iz serije Suits, Abigail Spencer, prijateljicu Delfinu Blaquier te glumicu iz The Officea, Mindy Kaling.

No, posljednjih tjedana pojavila su se pitanja o sadržaju serije. Prema nekim izvorima, emisija, za koju se ranije šuškalo da će biti kulinarskog tipa, neće sadržavati gotovo nikakve recepte, već će se fokusirati na savjete kako postati “savršena domaćica”.

Izvor koji je navodno imao uvid u epizode izjavio je za Daily Mail: “U nijednom trenutku Meghan ne kaže ‘uzmite 200 grama brašna’ ili nešto slično. Ovo nije klasična kulinarska emisija, već više magičan i inspirativan vodič za gostoprimstvo i zabavu. Cilj je inspiracija – nešto poput: ‘Zašto ne biste probali napraviti ovu vrstu tjestenine ili ovaj desert’.”

Fokus isključivo na Meghan

Izvor je također dodao da se princ Harry u emisiji pojavljuje tek sporadično i da se rijetko spominje, dok je fokus isključivo na Meghan.

Glumica Mindy Kaling nedavno je u intervjuu za Time govorila o svom sudjelovanju u Netflixovoj emisiji, rekavši da će serija otkriti više o vojvotkinji.

“Mislim da postoji zabluda da je Meghan na bilo koji način zahtjevna ili opsjednuta luksuzom. Ona je zapravo vrlo prizemljena osoba koja zna puno trikova kako olakšati kuhanje i organiziranje događaja,” rekla je Mindy.

“Volim kuhati, ali nisam baš dobra u organizaciji zabava. Nisam znala da se ne bi smjelo koristiti stropno osvjetljenje kada dolaze gosti, već male lampe. Meghan jednostavno zna te stvari.”

Njezini komentari izazvali su podijeljene reakcije na društvenim mrežama, a neki su kritizirali savjete kao nepraktične, ističući da većina obitelji nema prostora ni novca za kupnju dodatnih lampi samo za zabave.

“Prosječna osoba to si ne može priuštiti”

“Naravno, taj savjet ima smisla ako posjedujete vilu od 15 milijuna dolara! Ali prosječna osoba to si ne može priuštiti,” komentirao je jedan korisnik. “Dakle, obični ljudi bi trebali kupovati hrpu lampi i onda ih negdje spremati… dajte, molim vas,” dodao je drugi.

Još jedno iznenađenje za obožavatelje Meghan dogodilo se prošlog tjedna kada je najavila promjenu imena svog lifestyle brenda s American Riviera Orchard na As Ever.

U videu podijeljenom na Instagramu 18. veljače Meghan je objasnila: “Tajna je otkrivena! Iznenađena sam što smo ovo uspjeli čuvati toliko dugo. Za dva tjedna izlazi moja emisija, na što sam jako uzbuđena. I također moj brend, oko kojeg je bilo puno znatiželje.

Prošle godine mislila sam da American Riviera zvuči kao odlično ime. To je nadimak za Santa Barbaru, moj kvart. Ali ograničavalo me na proizvode proizvedene samo na tom području.

Tada je Netflix postao ne samo moj partner u emisiji, već i partner u mom brendu, što je bilo ogromno. Tako sam razmišljala i čekala pravi trenutak da podijelim ime koje sam zaštitila još 2022., i sada je taj trenutak došao – zove se As Ever.

Naravno, tu će biti voćnih džemova – mislim da je sad već svima jasno da je džem moj zaštitni znak. Ali postoji još toliko proizvoda koje volim i jedva čekam podijeliti ih s vama. Hvala vam!”

Vijest da je Netflix postao partner u njezinom brendu izazvala je nagađanja da će proizvodi korišteni u seriji biti dostupni za kupnju čim emisija krene.

Međutim, izvori su za Page Six rekli da lifestyle proizvodi – uključujući džemove, vrtne potrepštine i kućanske proizvode – neće biti dostupni za prodaju još nekoliko mjeseci nakon premijere emisije With Love, Meghan.

No, Meghan je naišla na poteškoće otkako je promijenila ime brenda. Gradonačelnik jednog španjolskog grada na Mallorci optužio ju je da je “kopirala” njihov grb za logo tvrtke, jer prikazuje palmu okruženu dvjema kolibricama.

Također je otkriveno da brend As Ever dijeli ime s njujorškom modnom markom, zbog čega Meghan ne smije koristiti to ime za prodaju odjeće, jer previše podsjeća na jeftini kineski modni brend.

