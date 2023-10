Vidović: Imamo stranku koja je prvo prisvojila Domovinski rat, pa domovinu, zatim domoljublje

Podijeli :

Davorko Vidović, predsjednik Socijaldemokrata i potpredsjednik Sabora bio je gost Novog dana u kojem je komentirao politIčke aktualnosti.

“Sam čin privremene suspenzije Schengena, to jest granične kontrole koja je uspostavljena, mislim da ne predstavlja ozbiljnu kontrolu, ona nema praktičan učinak ni na što. U nedjelju je zaustavljeno i vraćano 20-tak ljudi sa slovenske granice jer nisu imali valjane dokumente, ali mislim da to nema nekog smisla kad je riječ o zaštiti od terorizma ili prijetnje tog tipa. Začuđujuća je bila odluka Italije da uvede pojačanu kontrolu prema Sloveniji. Za zemlju koja s juga ima veliki pritisak, teško mi je razumjeti da bi im od Slovenije mogla doći neka prijetnja”, kazao je predsjednik Socijaldemokrata Davorko Vidović.

Navodi da je uspostavljanje kontrole na granicama dodatni razlog da se ljudi prestraše.

Pitali smo Slovence što misle o povratku Schengena: "Dokle god je tako s vaše strane, da se pušta…"

“Terorizam i opasnosti od njega se ne mogu riješavati na ovakav način. To je kontraproduktivno i nema smisla. Sustavi kontrola unutar pojedinih država nikad nisu suspendirani. Ovdje se radi o tome kako spriječiti profesionalne trgovce ljudima. Ovdje su veći problem ilegalne imigracije. Što je Europa? Ona nema jedinstveni zajednički, ozbiljni sustav imigracijske politike. Naoružavanje je očekivani diskurs. Način na koji se to može raditi nije dovođenje vojske na granice. Vojska ima i ustavne ovlasti. Vojnik ne može biti s puškom na granici. Što će on raditi s puškom? Neće mahati po zraku, on će pucati”, kazao je.

Vidović kaže da na razini EU-a treba postojati jedinstven stav.

“Mi na neki način čuvamo granicu Europe. Suradnja, zajednička politika i tripartitni dogovr nije dostatan. Rješenja nisu nacionalne vojske”, rekao je.

Dotaknuo se i parlamentarnih izbora.

“Ono što nas primarno okuplja nije samo želja za što boljim izbornim rezultatom. Želimo ukazati da 30 godina živimo u nekom sustavu porobljene države gdje postoji partija. Imamo stranku koja je prvo prisvojila Domovinski rat, pa domovinu, zatim domoljublje. Nakon toga i materijalne resurse, gospodari i upravlja javnim dobrima. Ovom se zemljom ne upravlja u korist građana. Andrej Plenković je potpuno u pravu kad kaže da postoje dvije Hrvatske. Jedno je njihova Hrvatska, druga je naša. Naša je većinska Hrvatska”, zaključio je.

