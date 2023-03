Hoće li mjere premijeru osigurati socijalni mir uoči superizborne 2024.?

Podijeli :

Donosimo jutarnju analizu našeg Domagoja Novokmeta.

Vlada ovaj tjedan predstavlja nove mjere. Kako je to komunicirao premijer Andrej Plenković, prošli, jesenski paket bio je za mirnu i predvidljivu jesen i zimu.

Od 1. travnja na snagu stupaju nove Vladine mjere

Zimu smo prezimili, no mogu li nove mjere osigurati mirnu godinu, tamo negdje do izbora, to je pravo pitanje. Hoće li biti dovoljne i po roku trajanja i po obuhvatu da se osigura kontinuitet socijalnog mira u zemlji koji je premijeru sve nužniji kako se približavamo superizbornoj 2024. koja počinje izborima za Europski parlament pa onima za Sabor, a završava kampanjom za iduće predsjedničke izbore.

U tom smislu treba gledati posljednje informacije po kojima je država – iako bi joj možda bilo mudrije i dugoročno održivije – odustala od većine imovinskih cenzusa o kojima se raspravljalo prilikom pripreme novog paketa mjera.

Do sada se dosta kritika upućivalo iz Bruxellesa hrvatskoj Vladi, ali i drugima, da je dio mjera neprezican, nedovoljno dobro kalibriran. Drugim riječima, da novac curi na mjestima gdje to ne bi trebalo biti nužno.

Na primjer, cijene električne energeije subvencionirale su se samo do zacrtanog maksimuma, dok je u isto vrijeme gorivo bilo pod osiguračem države cijelo vrijeme bez obzira koliko ga tko troši.

Možda se moglo ići u tom smjeru, da se kalibriranjem ograniči opseg nekog od elemenata subvencija, no po posljednjim informacijama od toga se odustalo i novi paket uoči izborne godine trebao bi izgledati identično kao prvi.

No uz pitanje egzistencije građana dobiva polako i političku notu.

Podsjetimo, Plenković će danas predstaviti mjere koalicijskim partnerima, a onda i na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća.