TNT komentar: Recept za kiflice

Recept za fine jeftine kiflice, jedino je još to nedostajalo da izrecitira ministar gospodarstva Ante Šušnjar u odgovoru na pitanje zašto Hrvatska ima najvišu inflaciju u Europskoj uniji.

I nije ministar Šušnjar jedini primjerak onih za čije plaće izdvajamo više od pet tisuća eura koji trivijalizira i ignorira za građane ogroman problem nenormalno visokih cijena. Kada sam ministra poljoprivrede pitala zna li koliko u sezoni ajvara koštaju paprike – slijegao je ramenima i rekao da bi bilo neozbiljno reći točnu cijenu jer cijene variraju. A je l’, ma hajte?!

Ministar financija neviđeno se ljutnuo na pitanje koliko stoje trešnje u svibnju – a bile su deset eura. DESET! Ne mjeri se inflacija po placevima, podučio me ministar tada – a sam naučio nije da jedino mjesto gdje ja i preostali laici čitaj građani mjere inflaciju jesu upravo placevi, dućani, benzinska i šoping centri. I da je ta plac inflacija, dućan inflacija za zaposlenog s ispodprosječnom plaćom (a takvih je i do 65 posto) puno veća nego ona koju ministar izmjeri u Katančićevoj pet. A kolika je za umirovljenika koji može samo do kvartovskog dućana – pomnožite si svoju inflaciju ministre s tri.

Ministar: Javila mi se poznanica, kaže da je 50 kiflica ispekla za sedam eura

Da su se bar ministri zapitali – ako Šušnjarova prijateljica ispeće kiflicu za 15 centi, a u pekari je euro i deset centi, što čini u razliku u toj cijeni? Koliko ode za brašno, koliko za struju, koliko za prostor, koliko za radnika, koliko je marža, a koliko ide državi i za ministrovu plaću? Pa da su isto to pitali preko granice u Sloveniji i u Italiji, možda bi čuli i odgovor na pitanje zašto su brojni domaći proizvodi jeftiniji preko granice nego u dućanu preko puta kuće.

Recept za smanjivanje inflacije u gospodarstvu koje se diči najvišim PDV-om, padom industrijske proizvodnje, pumpanju potrošnje ogromnim skokom plaća u javnom sektoru, oslanjanjem isključivo na turizam i EU fondove sumnjive distribucije – e to je nešto što očito nadilazi kvalifikacije i imaginaciju ne samo ministra gospodarstva nego i cijelog užeg i šireg kabineta.

Zato je lakše ovako…600 deka mekog brašna, malo toplog mlijeka, kvasac, sol i voda – eto vam velebnog Vladinog recepta za borbu protiv inflacije.

