Slaven Hojski predlaže jedan korak koji bi biračima olakšao glasanje

Slaven Hojski iz Državnog izbornog povjerenstva gostovao je u emisiji Novi Dan kod naše Mašenke Vukadinović gdje su razgovarali o uputama koje će biračima olakšati snalaženje na europskim izborima koji se u Hrvatskoj održavaju u nedjelju.

Biračka mjesta

“Uglavnom biračka mjesta ostaju ista, kako bismo olakšali građanima i ne zbunjivali ih. Ima ih 6538, uz onih 113 posebnih biračkih mjesta (zatvori, brodovi, oružane snage, ustanove socijalne skrbi…), i 100 biračkih mjesta u inozemstvu”, kaže Hojski.

Plave potvrde

“Što se tiče potvrda za glasovanje za one koji su u procesu ishodovanja osobnih iskaznica, plavih potvrda, one se izdaju na sam dan izbora. Zakon o registru birača kaže da svi koji imamo biračko pravo smo unutra. Ali kad se on zatvori i kad se radi popis birača i iz njega izbaci za svako posebno biračko mjesto, u njega ulazi svatko s važećom osobnom iskaznicom”, objasnio je Hojski i dodao:

“To bi možda trebalo biti pitanje za raspravu zakonodavcu ubuduće: tjeraš birača da napravi još jedan dodatan korak, možda bi trebalo napraviti da svi koji su u registru birača imaju pravo glasa i da su odmah u izvatku iz popisa birača.

Vrijeme glasanja

“Vrijeme glasanja na europskim izborima u Hrvatskoj je od 7 do 19, pozvali smo poslodavce da izađu u susret i .

Europski izbori su nešto jednostavniji od parlamentarnih. Tamo ste imali 17 glasačkih listića, ovdje je samo jedan za cijelu RH jer je cijela zemlja jedna izborna jedinica.”

Prvi rezultati DiP-a

“Očekujemo potpune rezultate u ponedjeljak tijekom dana, pa idu prigovori idućih 48 sati.”

“Italija zadnja zatvara svoja birališta, u 23 sata, dakle u 23 ćemo krenuti s prvim rezultatima, tada bi trebalo već biti oko 75% mjesta obrađeno, što će biti vrlo relevantan podatak.”, najavio je Slaven Hojski.

Izlaznost na EU izborima

“U Hrvatskoj se povećava broj birača, išlo je 5 po 5 posto rasta na svakim europskim izborima – prvo smo imali 20 posto pa 25 i na zadnjim 29 posto izlaznosti. Najveća izlaznost je bila u Zagrebu, 33 posto.”

Kršenje izborne šutnje

“Prijaviti možete na naš mail – nas 20 ne može pohvatati sve društvene mreže. Kazne postoje i penju se do 66 tisuća eura”, upozorio je Hojski i dodao da šutnja počinje u večeras u ponoć i traje do nedjelje u 19 sati.

