“Hranić je evidentno htio zataškati slučaj župnika pedofila, na potezu Vatikan”

Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, koji je, prema pisanju tjednika Novosti, znao za svećenika pedofila iz vukovarskog nasilja Sotin, ali 14 mjeseci nije poduzeo ništa, na današnjoj je press konferenciji odbacio sve optužbe za zataškavanje. Gost Newsrooma bio je novinar tjednika Novosti Hrvoje Šimičević.

“Svjedočili smo teškoj moralnoj i etičkoj katastrofi jednog hrvatskog nadbiskupa”, rekao je Šimičević o Hranićevoj konferenciji za medije.

“Optužnica je samo podignuta. Župnik je umro, nije nam poznata krajnja istina”

“U svom se, nazovimo to tako, objašnjenju u potpunosti lišio odgovornosti iako postoji osnovana sumnja da je počinio niz propusta koji su doveli u opasnost drugu djecu u Sotinu tako što nije maknuo župnika Zlatka Rajčevca nakon što je opozoren na najmanje jednu žrtvu imenom, a u listopadu 2016. da je vjerojatno riječ o dvije curice”, dodao je.

Hranić tvrdi da župnika nije mogao smijeniti prije “svjetovne optužnice”, no Šimičević tvrdi da to nije točno.

“Hranić je mogao odvojeno od tužiteljstva RH barem privremeno odstraniti Rajčevca. Privremeno odstraniti znači da ti, kad dobiješ vjerodostojne informacije, čim postoji sumnja, imaš te ovlasti. Ukoliko se pokažu neutemeljenima, vratiš ga. Taj mehanizam je u Vatikanu uspostavljen zbog niza slučajeva proteklih 50 godina. Dakle, Hranić je imao ovlasti bez obzira na svjetovne vlasti. Nije to napravio čak ni nakon travnja 2018. kada je Rajčevac navršio 75 godina i po kanonskom pravu morao u mirovinu, jedino se dekretom nadbiskupa, pod određenim uvjetima, može produžiti staž. Do onda je Hranić župnika već prijavio policiji, a produžio mu je mandat i još ga dvije godine i nešto držao na mjestu i dove u opasnost druge ministrantice”, rekao je Šimičević dodavši da ima “fotodokaze da je Rajčevac do kraja 2019. službovao mise u Sotinu u prisustvu curica, ministrantica. I to zahvaljujući Hraniću i njegovim odlukama”.

“Hranić je evidentno htio zataškati slučaj, na potezu Vatikan”

Sada je, kaže novinar tjednika Novosti, na potezu Vatikan.

“Oni bi se trebali se pozabaviti svime što je Hranić rekao. U listopadu 2016. dobio je vjerodostojnu prijavu o dvije curice, osam mjeseci nakon toga je u prisustvu Rajčevca u Sotinu vodio krizmu i optužio one koji su ga prijavili za klevetu. Eto kako je on gledao na to. Niz je ozbiljnih propusta. Ne želi se ispričati, smatra da ništa nije sagriješio, ali tu je Vatikan koji bi se trebao baviti Hranićem”, rekao je Šimičević.

Šimičević se javio Vatikanu te kažu da mu je prije nekoliko dana papinski nuncij u Hrvatskoj odgovorio da su još prije 2020. istraživali Hranića zbog ovog slučaja. “Ja sam o tome počeo pisati 2023., očito su oni istraživali na temelju tanašnih informacija koje nisu imali, a koje sam ja objavio. Hranić je evidentno htio zataškati slučaj. Prijavio je Rajčevca tek kad su ga prisilili nakon niza ogorčenih pisama, pustio ga je da do 2020. bude među ministranticama… Mislim da bi trebao podnijeti ostavku, ali on je rekao da neće, čini se da je njemu sve u redu po ovom pitanju”, dodao je.

“Razgovarao sam s više vjernika koji su, kad ih je Hranić proglasio za klevetanje Rajčevca, odlučili nikad više ne ući u tu crkvu ili su uopće prestali ići u crkvu jer ne vjeruju ni svećenicima ni Hraniću. Zamislite da se župnika prijavi za takvo teško kazneno djelo i onda on još tri i pol godine bude u istoj župi. Kad Hranić kaže da je razgovarao s nekim vjernicima, sigurno nije s onima koji su znalo što je ovaj radio jer su ti napustili župu. Hranić je taj koji je imao mandat maknuti Rajčevca, imao je vjerodostojne podatke da je izvjesno da je ovaj seksualni zlostavljač. Temeljem toga trebao ga je barem privremeno maknuti. Ostavio ga je, riskirajući da seksualno napadne drugu djecu koja su bili ministranti. Ne znamo je li došlo do toga, no ja sam dobio neke informacije da je moguće da je Rajčevac to činio i nakon što je Hranić zaprimio prijave, ali ga nije maknuo iz njemu poznatih razloga”, rekao je Šimičević.

“Ako Vatikan ovo prešuti i bude tvrdio da je sve u redu, onda i on snosi odgovornost pa ćemo se mi novinari morati pozabaviti Vatikanom i načinom kako tretiraju žrtve pedofilije od strane svećenika u hrvatskom društvu”, zaključio je novinar Novosti.

