Hrebak i bjelovarski branitelji protiv biste generalu Stipetiću

Gradonačelnik Hrebak podržao je bjerovarske branitelje koji su protiv inicijative DOHVT-a o postavljanju biste generala Stipetića na Spomen području Barutane, rekavši da branitelji nisu protiv Stipetića nego je Barutana mjesto pijeteta poginulim bjelovarskim domoljubima.

Dario Hrebak rekao je kako Društvo za očuvanje hrvatske vojne tradicije (DOHVT) koje trenutno upravlja Spomen-područjem Barutana, nije uputilo Gradu Bjelovaru službeni zahtjev za postavljanje biste na području Barutana.

Odbor za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji Grada Bjelovara i braniteljske udruge ranije danas na konferenciji za novinare rekli su kako su za inicijativu DOHVT-a doznali iz medija. Nakon toga održan je sastanak sa svim udrugama proizašlim iz Domovinskog rata i “donesen jednoglasan zaključak da bisti generala Stipetića nije mjesto na Barutani jer tamo nisu ni biste branitelja koji su tamo položili svoje živote”, pojasnio je predsjednik Odbora Igor Crnomarić. Dodao je da branitelji nemaju ništa protiv generala Stipetića i njegovih zasluga u Domovinskom ratu, no smatraju da Spomen-područje Barutana nije primjereno za postavljanje njegove biste.

Nakon tiskovne konferencije braniteljskih udruga gradonačelnik Hrebak izjavio je kako je “DOHVT na Barutani počelo raditi dobre stvari koje smo svi podržali, uključujući i sve braniteljske udruge”.

Međutim, dodao je, “ljuti me što su se neke stvari počele raditi bez znanja Grada Bjelovara. Grad je institucija koju treba poštivati i red je da se pita Grad, ne ulazeći u to je li inicijativa dobra ili nije”, komentirao je Hrebak.

Hrebak: Bista generala Stipetića trebala biti u Stalnom postavu Muzeja Domovinskog rata

Naglasio je kako se bjelovarski branitelji ne protive generalu Stipetiću i njegovu doprinosu u Domovinskom ratu, nego ukazuju što bi Barutana trebala biti.

„Barutana je mjesto pijeteta poginulim bjelovarskim domoljubima koji su branili naš grad i nitko ne želi da nešto drugo zasjeni ono za što je Barutana simbol za veliku većinu Bjelovarčana”, pojasnio je Hrebak.

Smatra da bi bista generala Stipetića trebala biti postavljena u Stalnom postavu Muzeja Domovinskog rata, koji se nalazi u Nazorovoj ulici.

Na pitanje treba li Spomen-područjem Barutana upravljati Gradski muzej Bjelovar, kao što to zahtijevaju braniteljske udruge, Hrebak je odgovorio da će razgovarati s jednima i drugima, te da mu se čini da je granica prijeđena.

„Razumijem branitelje jer kod njih postoji određena sumnja što će sljedeće biti na repertoaru DOHVT-a. Grad im je dao prostor na upravljanje, ali do određenih granica, a granica je na ovaj način prijeđena. Rekao bih da je to bilo nevješto napravljeno, tako se to ne radi. Sjest ću s jednom i drugom stranom, ali u ovom trenutku čini mi se da su stvari otišle predaleko”, zaključio je Hrebak.

Spomen-područje Barutana je spomen za poginule i stradale bjelovarske branitelje u obrani grada 29. rujna 1991. na sjeverozapadnom dijelu Bjelovara. Nalazi se na ulazu u grad u šumi Bedenik i nazivaju je ‘bjelovarskom Hiroshimom’.

