Hrvati se spremili za Halloween, a crkva uzvraća Holywinom. Znate li što je to?

Izvor: Marko Prpic/PIXSELL

Halloween, ili po našem Noć vještica, običaj je koji datira 500 godina unatrag i to iz vremena Kelta s teritorija Velike Britanije i Irske. Stoga bi ga pravilnije bilo zvati Hallow Eve - Večer Svetaca. I dok su stari poganski običaji Kelta zazivali duše mrtvih, danas Noć vještica povezujemo sa zabavom, bundevama i horor filmovima. Istodobno, crkva uzvraća Holywinom koji se posljednjih godina obilježava i kod nas.

Pomahnitali Jason iz “Petka 13.”, vještice iz Blairea, općenito kultni horor filmovi. Glazba i spotovi od kojih najviše pamtimo “Thriller” Michael Jacksona.

Sve nas je to navelo da zavolimo Noć vještica, prigrlimo strah, a u tome uživaju i najmlađi. Obišli smo jednu hrvatsku dječju proslavu za Halloween, koja neodoljivo podsjeća na maškare.

U centru Zagreba, građani i turisti – nisu obožavatelji Noći Vještica, ali većinom podržavaju.

“Mislim da je riječ o super zabavi i dobrom provodu.” “Ne slavimo, ali ako ljudi žele slaviti, zašto ne!? Je li vam sporno to zbog crkve i crkvenih običaja? Nema crkva ništa s tim.” “Tipično američko da ne kažem… tri točkice. Nije nešto što je moja šalica čaja.”

Oni koji su došli prisjetiti se svojih bližnjih na zagrebački Mirogoj većinski su protiv. Za njih su cvijeće i svijeće dovoljno.

“Šta je to? Noć vještica. Ma pusti, daj mani me se od đavla.” “To ja ne volim uopće.” “Zanimljivo mi je etnološki.”

U metropoli se krije i jedina hrvatska Kuća strave pod klupskom redateljskom palicom showmana Marija Petrekovića i glumca Renea Bitorajca.

“Istovarite sad ćemo! Evo čovjek s bundevaam. Čujte, mi ovdje imamo tradicionalno jedan performans. Tradiciju da kitimo prostor ovdje ćemo imati mlade umjetnice koje će vratolomije raditi”, objasnio nam je Petreković.

I ugostitelji su spremeni. Posebni i ukrasi i meni s specijalitetima za Halloween.

“Imamo tematske miniburgere koji su više u tom smjeru Noći vještica i na taj način su svi imenima i recepturama pripremljeni i uređen nam je objekt u tom smjeru. To je ušlo u nekakav mainstream i ljudi su u tom smjeru već dosta duboko unutra”, otkrio nam je Marin Medak, vlasnik restorana RougeMarin.

Zaradi se za kruh od ovog dana diljem svijeta. Igrajući igrice… Ili na domaćem terenu izrađajući strašne maske. Vizažistica Tamara Neumann ostatak godine talent koristi na kazališnim i filmskim setovima.

“Počela sam gledati horore jako rano, tako da me to oduvijek zabavljalo, taj neki strašan make up. Slikala bih sebe i frendice i na kraju mi je došla ponuda, Najveći kompliment mi je da užasno izgleda”, otkriva nam Tamara.

Povijesni je ovo prijepor prelaska s mnogoboštva na katoličanstvo. Nekoć su postojale i zabrane proslava Noći vještica.

Fra Ivan Lotar, franjevac iz crkve svetog Antuna Padovanskog, rekao nam je: “To je poganski blagdan. Može se dobro zabaviti bez ulaženja u nešto što nije naše.”

A neki su napravili svoj pandan – Holywin – pastoral mladih Zagrebačke nadbiskupije, kako bi pokazali i da crkveno može biti jednako entuzijastično. U skopu pastorala je i predstava.

Velečasni Krešimir Tušek otkriva: “Mladi su se okupli i htjeli organizirati molitvu.”

Teško da će se nekoliko milijardi ljudi u svijetu složiti oko toga kako obilježiti sjećanje na nama drage – proslavom života ili rastjerivanjem straha od smrti. No, bitno je s njom se pomiriti jer od nje još nitko nije pobjegao.

