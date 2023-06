Hrvatska uz bok Njemačkoj i Švicarskoj, dobiva poseban laboratorij za tumore

Podijeli :

Nakon Švicarske i Njemačke, Hrvatska je treća zemlja u Europi koja će imati laboratorij za gensko profiliranje tumorskog tkiva što će omogućiti onkolozima da svakom pacijentu odrede ciljanu i najdjelotvorniju terapiju.

Proteklog tjedna počeli su građevinski radovi u krugu KBC-a Zagreb, a u srpnju iduće godine trebao bi biti otvoren laboratorij opremljen najsuvremenijom dijagnostikom, rečeno je na konferenciji o komunikaciji u zdravstvu MedMed 2023., ovog vikenda u Grožnjanu.

Gensko testiranje predstavlja veliku nadu za pacijente s uznapredovalim metastatskim rakom jer će znatno poboljšati kvalitetu njihova života i ishode liječenja, istaknuo je predsjednik Hrvatskog društva internističkih onkologa i predstojnik Klinike onkologiju KBC-a Zagreb profesor Stjepko Pleština.

Grad Zagreb je nedavno izdao građevinsku dozvolu za prenamjenu 500 kvadrata hotela Rebro u laboratorij, koji će biti treći takav u Europi.

Kapacitet hrvatskog laboratorija za gensko sekvenciranje bit će 10.000 uzoraka godišnje. Pleština ističe da je to znatno više od hrvatskih potreba te će se ostatak usluga moći ponuditi zemljama u okruženju.

Bolji ishodi liječenja za 30-ak posto

Na javnom natječaju za genske testove posao je dobio Roche jer je ponudio najpovoljnije uvjete. Godinu dana od otvaranja laboratorija ta će tvrtka, prema ugovoru, plaćati dvije trećine cijene testiranja, a preostali iznos pokrivat će HZZO.

“Bolesnik će nakon testiranja dobiti optimalnu terapiju. Dokazano je da su uz ovakvo testiranje ishodi liječenja 30-ak posto bolji”, istaknuo je Pleština.

Druga dva laboratorija nalaze se u Švicarskoj i Njemačkoj i danas se uzorci tkiva oboljelih pacijenata iz Hrvatske šalju u te centre, s tim da je cijena jednog testa oko 3300 eura koje plaća HZZO.

Otvaranjem laboratorija testiranje će biti dostupno značajno većem broju oboljelih hrvatskih građana. U prvoj fazi bit će namijenjeno prvenstveno oboljelima od metastatskog tumora i

s progresijom bolesti za tri tumorska sijela – pluća, debelo crijevo i dojka.

Riječ je o etapi petogodišnjeg projekta personalizirane medicine u onkologiji s ciljem poboljšanja ishoda liječenja. Provode ga Ministarstvo zdravstva i KBC Zagreb u suradnji s tvrtkom Roche, koja u projekt ulaže 12 milijuna eura (90 milijuna kuna).

Osim uređenja i opremanja Laboratorija za gensko testiranje, projekt uključuje i osnivanje nacionalnog Zavoda za personaliziranu medicinu u sklopu KBC-a Zagreb, edukaciju i osposobljavanje djelatnika. U drugoj fazi bit će pokrenuta hrvatska baza podataka u onkologiji radi praćenja ishoda liječenja, a gensko testiranje proširit će se i na ostala tumorska sijela.

Domaće tvrtke Ericsson Nikola Tesla i IN2 trenutno rade na uspostavi IT sustava za prikupljanje podataka nužnih za praćenje liječenja i umrežavanje centara koji liječe onkološke bolesnika. U sklopu projekta bit će iskorišteni postojeći mehanizmi eUpućivanja i eNaručivanja u sklopu CEZIH-a.

Promjena paradigme liječenja raka

Hrvatska Vlada dogovorila je ovu suradnju s Rocheom još 2019., ali je realizacija dvogodišnjeg projekta bila odgođena zbog epidemije covida.

Pleština je najavio promjenu paradigme liječenja koju omogućuje gensko profiliranje tumorskog tkiva istaknuvši da je tradicionalno liječenje kemoterapijom “slabo učinkovito, uz puno nuspojava”.

“Jedan od važnih preduvjeta je i očekivano preživljenje dulje od šest mjeseci i naravno dobro opće stanje bolesnika jer u protivnom ja lijek ne mogu ni dati, pa je i testiranje besmisleno”, objasnio je.

Ciljanom terapijom selektivno se jače djeluje na tumorske stanice i njihovu okolinu. Danas se prepoznaje cijeli niz novih čimbenika koji govore o prognozi liječenja, ali i o učinku pojedine terapije na konkretnog pacijenta.

“Dobivamo nove biomarkere, ali i nove lijekove. Kako raste broj poznatih mutacija, raste i broj bolesnika koji se sve bolje liječe”, rekao je Pleština dodavši da se, zahvaljujući novim lijekovima, postiže višegodišnje preživljavanje teških bolesnika.

Nova metoda testiranja daleko je preciznija od prethodnih, analizira 324 gena i sve moguće opcije njihovih promjena.

Hrvatske smjernice za sveobuhvatno gensko profiliranje revidirane su u ožujku, na temelju tih smjernica šalju se zahtjev za genskim profiliranjem tkiva bolesnika.

Već duže vrijeme uzorci tkiva šalju se iz Hrvatske na testiranje u Njemačku ili Švicarsku, a nalazi stižu za oko dva do do tri tjedna. Zahtjev za terapijom, na temelju nalaza, šalje se na Nacionalno povjerenstvo koje analizira obilježja bolesnika, tijek liječenja i daje svoju preporuku. Do sada su raspravljali o više od 60 slučajeva, oboljeli su dobili terapiju, a ishodi će se pratiti. Uspješno liječenje se plaća izvan limita bolnice, iz specijalnog fonda koji je namijenjen toj svrsi.

