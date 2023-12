Liječnici za N1 otkrivaju: Ove pacijente pratimo doživotno!

Podijeli :

Razni problemi hrvatskog zdravstva doveli su do toga da je Hrvatska po mnogim segmentima zdravstvene skrbi za građane na samom dnu Europe. No u jednom segmentu Hrvatska je na samom vrhu, i to ne samo Europe nego i svijeta. Hrvatska je među vodećih pet zemalja svijeta po transplantacijama organa.

Naša Nataša Božić Šarić u TNT-u ugostila je Danka Mikulića, kirurga bolnice Merkur, i Tajanu Filipec Kanižaj, gastroenterologinju bolnice Merkur, a s njima je razgovarala o uspjehu KB-a Merkur, velikom broju transplantacija i zdravstvenom sustavu.

Danko Mikulić rekao je da KB Merkur ne obilježava samo 25 godina rada nego i 1800 transplantacija jetre.

“Osim što smo po broju veliki transplantacijski centar, veliki smo i po ishodima i rezultatima”, rekao je Mikulić.

Tajana Filipec Kanižaj istaknula je da je za ostvarivanje odličnih rezultata bolnice najvažniji tim.

“Jako je bitno da se pacijenti mobiliziraju, ono što smo mi postigli je da se prepoznaju kandidati za transplantaciju u suradnji s drugim bolnicama. Danas je u tom području medicine jasno da ako imate pacijenta s određenim bolestima jetre ili s tumorima jetre da se zovu ustanove koje su transplantancijske i tu je Merkur prepoznat”, objasnila ja Filipec Kanižaj.

“Imamo jaku konekciju s bolnicama koje regrutiraju pacijente”, dodala je.

Mikulić je odgovorio na pitanje treba li uspostaviti još centara izvrsnosti za druga područja zdravstvene skrbi.

“Apsolutno, konkurencija nije uvijek loša i konkurencije treba biti. Paralelno s transplantacijom smo razvijali krirugiju jetre, gušterače i žučnih puteva i na taj način smo izgradili centar izvrsnosti gdje će pacijenti s oboljenjima jetre iz cijele Hrvatske i šire dolaziti”, kazao je Mikulić.

Filipec Kanižaj objasnila je kako je transplatacija jetre dio hitne medicine i samim time ne ulazi u sustav naručivanja.

“Pacijenti se referiraju u naš centar, obično iz drugih bolnica ili obiteljskih liječnika i tada taj pacijent postaje naš i mi ga obrađujemo unutar našeg tima. Mi se direktno dogovaramo i naručujemo na sve pretrage dok se ne završi posao. Kada se pacijent transplantira on je doživotno praćen”, istaknula je.

Komentirala je i liste čekanja te objasnila kako je to slojevit problem.

“Nije nikome od liječnika drago da pacijenti čekaju, mi znamo da radimo s bolesnim ljudima. To zahtijeva ulazak u suštinu problema, treba li multiplicirati pretrage, moramo pogledati činjenicu da pacijenti ne otkazuju pretrage, moraju biti svjesni da kada otkažu neku pretragu koju su ranije obavili da će se otvoriti mjesto”, kazala je Filipec Kanižaj.

