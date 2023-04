Hrvatsko katoličko sveučilište pokreće studij prava?

Podijeli :

Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Nakon psihologije, sociologije, povijesti te, najnovije, medicine, na Hrvatskom katoličkom sveučilištu (HKS) razmišljaju o osnivanju Pravnog studija.

Najavio je to jedan od profesora toga fakulteta Tomislav Sokol, koji je trenutno na privremenom radu kao zastupnik u Europskom parlamentu. Sokol je na nedavnom druženju s novinarima u Bruxellesu na novinarski upit hoće li biti kandidat HDZ-a na izborima za tu instituciju rekao da ne zna, no da se on sam ima gdje vratiti raditi i to na svoje matično sveučilište. I ovlaš je spomenuo da se i tamo planira osnovati Pravni studij, prenosi Lider.

“Pokrećemo Pravni studij na Hrvatskom katoličkom sveučilištu pa vidite li na što liči postojeći Pravni fakultet na Sveučilištu u Zagrebu”, zapitao se, pomalo retorički, zastupnik Sokol.

Potvrda je stigla i iz institucije Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Suzana Obrovac Lipar, profesorica na Hrvatskom katoličkom sveučilištu i njihova voditeljica Ureda za odnose s javnošću, na Liderov je novinarski upit kratko odgovorila da je istina da njihovo sveučilište već neko vrijeme doista proučava mogućnost pokretanja novog studijskog programa odnosno studija prava.

“Još nisu pokrenuti za to predviđeni formalni postupci pri nadležnim tijelima države da bi se doista moglo govoriti o pokrenutoj inicijativi”, poručila je Obrovac Lipar.

Prije nego što dobije dopuštenje za pokretanje novog studija HKS mora ispuniti niz uvjeta i zadovoljiti sve akademske standarde. Moraju dobiti pozitivnu preporuku Agencije za znanost i visoko obrazovanje o opravdanosti osnivanja sveučilišta u skladu sa strateškim dokumentom mreže visokih učilišta, elaborat o osnivanju koji sadrži studiju o opravdanosti osnivanja i izvođenja predloženih studijskih programa, a u izradi kojeg su sudjelovali i nastavnici iz sustava visokog obrazovanja u kojem će se izvoditi studijski program.

