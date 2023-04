Podijeli :

Pixell

Đuro Horvat, vlasnik tvrtke Tehnix koji je uhićen u aferi Sortirnica, član je SDP-a, ali je iznimno zanimljivo da je donirao i stranke s desnice, a zabilježena je i njegova iznimno izdašna donacija Ljubomiru Kolareku, čelnom čovjeku HDZ-a Međimurske županije.

Politički profil Đure Horvata, vlasnika poznate i uspješne tvrtke Tehnix iz Međimurja, koji je uhićen s još četiri osobe u aferi Sortirnica, odmah je izazvao pozornost javnosti jer radilo se o dugogodišnjem članu SDP-a, oporbene stranke koja redovno proziva vladajući HDZ za kapilarno razgranatu korupciju te se očekivalo da će stranka vlastitim primjerom pokazati odlučnost u rješavanju odnosa sa članovima koji su osumnjičeni za korupciju. No, SDP se samo odlučio za suspenziju do okončanja postupka. Iako je predsjednik stranke Peđa Grbin pozdravio rad Europskog javnog tužitelja, jedan od jačih stranačkih lidera, bivši dugogodišnji gradonačelnik Rijeke, Vojko Obersnel u javnim nastupima odlučno je branio svoje bivše suradnice iz gradske uprave koje su također uhićene (Irenu Miličević i Jasnu Kukuljan).

Đuro Horvat za N1: Nismo ništa krivi, to je naš patent Četvero uhićenih ide u istražni zatvor, jedino Đuro Horvat ostaje na slobodi

No, Đuro Horvat, iako dugogodišnji član SDP-a kojeg je stranka ponosno promovirala, a bio je uključen i u gospodarsko vijeće bivšeg predsjednika, Ive Josipovića, koji je izabran kao kandidat SDP-a, nipošto nije imao jednostavan politički ukus.

Potvrđuje to pretraga njegovih donacija u kampanjama uoči parlamentarnih i lokalnih izbora. Donirao je i SDP-ove kandidate, Reformiste, Stranku s imenom i prezimenom, ali i prilično obilno – HDZ.

U studenom 2019. tvrtka Tehnix je donirala pet tisuća kuna HDZ-u, po svemu sudeći uoči predsjedničkih izbora na kojima se kandidirala Kolinda Grabar Kitarović. On je već i ranije tijekom mandata predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović demonstrirao da je dobar s njom, odnosno njezinim krugom suradnika: 2018. godine bio je njezin izaslanik na proslavi Dana Međimurske županije.

Od ljevice do desnice…

Uoči parlamentarnih izbora 2020. godine Horvatova tvrtka Tehnix obuhvatila je iznimno širok politički spektar: Donirao je svojoj stranci, SDP-u, 10 tisuća kuna, Stranci s imenom i prezimenom 10 tisuća, ali i izazivačima s desnice, Domovinskom pokretu, također 10 tisuća, a dao je i Reformistima – 5 tisuća kuna.

Đuro Horvat: Optužuju me jer imam najbolji proizvod, ima i malo politike u svemu

Na lokalnim izborima 2021. godine tvrtka Tehnix uplatila je SDP-ovom kandidatu za župana, Mariju Medvedu, 10 tisuća kuna, Stjepanu Kovaču, SDP-ovom kandidatu za gradonačelnika Čakovca koji je kasnije procesuiran zbog lažiranja prijetnji, također 10 tisuća, ali i HDZ-ovom kandidatu za gradonačelnika Preloga, Ljubomiru Kolareku – 20 tisuća kuna. Kolarek je dugogodišnji gradonačelnik Preloga i istaknuti HDZ-ovac koji je bio i zastupnik u Saboru RH, a nakon što je predsjednik HDZ-a Međimurske županije, bivši ministar Darko Horvat, uhićen zbog afere u kojoj je osumnjičen za sređivanje zapošljavanja članicama HDZ-a, upravo je Ljubomir Kolarek preuzeo županijski HDZ. Uputili smo upit i HDZ-ovom Kolareku kako je došlo do Horvatove financijske podrške njegovoj kampanji – i to s tim prilično izdašnim iznosom, no do objave teksta nismo primili odgovor.

Dakle, iako je član SDP-a, Đuro Horvat dosta je donirao i HDZ-u, a njegova najveća donacija bila je upravo za čelnog čovjeka HDZ-a Međimurske županije. Naravno da trag novca ne treba vezivati strogo uz političke preferencije, no moglo bi se reći da je poduzetnik Horvat za svaki slučaj igrao na više strana.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

HZZO objavio: Evo tko se sve mora javiti da ne bi izgubio zdravstveno osiguranje Saborska zastupnica upozorila na šokantan slučaj vršnjačkog nasilja u Belišću PBZ poslao upozorenje korisnicima: Ne nasjedajte na ove mailove!