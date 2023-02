Podijeli :

N1

Saborska zastupnica Sandra Benčić u Saboru je rekla da je i ona primala prijetnje.

“Susrećem se s time svaki dan. Kad bih to prijavljivala, samo bih se time bavila, ali neke sam morala prijaviti. Imala sam jedan slučaj koji je bio toliko ozbiljan da sam ga morala prijaviti”, rekla je Benčić.

Sandra Benčić: Desnica će upravo na ovome što sad radi – propasti Tomašević prima prijetnje smrću: “To me neće pokolebati!”

“Ljudi misle da su anonimni na internetu, ako nemaju pravo ime i prezime. To je bedastoća, ljudi moraju znati da ih se može pronaći u deset koraka, ako nisu izrazito vješti pa da skrivaju tragove na internetu. Ja sam otišla, prijavila sam to policiji. Policija se nekoliko dana bavila time da ustanovi nadležnost policijske postaje gdje sam ja točno bila kad sam ja te poruke dobila pa sam objašnjavala da je to Facebook i da je svejedno gdje sam bila. I dok su se oni time bavili, ja sam se počela baviti time da otkrijem tko je ta osoba. Vrlo brzo sam, u nekih 10-15, minuta, našla njegov pravi identitet. I još je bio dovoljno bedast da je imao broj telefona koji se dao naći na Googleu. Živi u Švicarskoj i ja sam ga nazvala i pitala što treba i da sam ja ta i ta i trebam li mu doći na vrata. Jer takvi su kukavice, to su kukavice koje prijete iza nekakvog svog lažnog profila, a kad sam mu se direktno obratila, bio je manji od makova zrna i, naravno, prestrašio se. I tako se s takvima treba obračunavati”, rekla je Benčić.

Prijetnje su bile tog usmjerenja, ubiti, silovati, s pratećim slikama koje su bile izrazito neugodne, opisala je.

Sad je i službeno: Vlada zabranjuje rad nedjeljom, poznat datum početka primjene

“Znam da je ta ista osoba s istog profila, a imala ih je nekoliko, jednoj novinarki, možda godinu i pol kasnije, također prijetila pa je ta novinarka to objavila i sjećam se da sam joj javila da je ista ta osoba”, rekla je Benčić.

“Policija niti nema opremu na kojoj bi zapravo to radila, nema dovoljan broj stručnjaka, ja kad dođem u policijske postaje i vidim da nemaju ni kompjutere i da su im uvjeti rada katastrofalni, onda vidite da oni nemaju ni kapaciteta nositi se s takvom vrstom zločina”, rekla je Benčić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.