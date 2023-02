Podijeli :

N1

Saborska zastupnica Možemo! Sandra Benčić gostovala je u N1 Studiju uživo u kojem je komentirala političke aktualnosti u Hrvatskoj.

“Vrlo često vidimo da se u politici ne razlikuju osnovni politološki termini i ne postoji ni razumijevanje što je ljevica, a što desnica. Postoje potpuno politički nepismena očekivanja. Kad premijer kaže da je oporba razjedinjena, pa naravno, u svakoj se zemlji opozicija dijeli po političkom spektru. Samo kod nas postoje spinovi koji su odraz političke nepismenosti”, rekla je saborska zastupnica Sandra Benčić.

Također, Benčić kaže da je bitno naučiti političke pojmove kad se netko odluči baviti politikom.

Fižulić o prilici za zaradu: Da ste umjesto naših kupili mađarske obveznice… Plenković: Dosad za narodne obveznice uplaćeno preko 220 milijuna eura

“Zastupnik stranke Pravedna Hrvatska Milan Vrkljan je liječnik, ali ako se ideš baviti politikom moraš naučiti bar osnovne pojmove kako ne bi govorio stvari koje zaista ne stoje. Kako možeš biti socijaldemokrat i imati politiku smanjenja nejednakosti u zemlji, a da to nije ideološki? Smanjivanje nejednakosti u zemlji je per excellence pitanje ljevice i desnice”, rekla je te je dodala: “Kad bi radikalna politička desnica došla na vlast, oni ne bi išli na redistribuciju bogatstva, ne bi išli na smanjenje nejednakosti nego na održavanje kroz populističke floskule koje bi doveze do daljnjeg raslovanja društva što bi pogodovalo bogatom sloju društva i velikim korporacijama”.

Ona navodi kako se preuzimanje diskursa ne događa na razini ekonomske promjene političke desnice, događa se samo na razini hvatanja sentimenta koji je opravdan.

“Ljudi su opravdano bijesni i ljuti jer im kvaliteta života opada. Politička desnica stvara politiku mržnje i politke usmjeravanja bijesa prema nekom, ali ne konstruktivnu politiku koja će omogućiti ljudima bolju kvalitetu života. Populizam koji se temelji na bijesu ili mržnji prema drugome je izrazito destruktivan, međutim, oni će upravo na tome što rade i propasti. Taj sentiment će se kad kad usmjeriti protiv političke desnice”, kazala je.

Benčić navodi kako postoje zastupnici koji su ušli u Sabor na velikoj populističkoj desnoj agendi, kako ona kaže, poput Vrkljana.

Relković: Zašto je Plenković pobjediv na idućim izborima?

“On nije imao išta osim ideološke podjele mržnje prema drugom i onda je on taj koji podržava premijera Andreja Plenkovića, ali nije on jedini. To su stranke i ljudi koji nemaju politike nego imaju samo populističke floskule. Stojimo iza toga da je bilo nužno sazvati opoziv premijera i dovesti ga u Sabor i suočiti njega i većinu sa svime što nisu činili. Od 2016. je imao vremena posvetiti se reformi zdravstva, obrazovanja, restrukturirati gospodarske subjekte, reformirati socijalni sustav. Najviše zamjeram Andreju Plenkoviću što je zacementirao Hrvatsku u ekonomski model rentijerske ekonomije gdje se rad ne isplati, nego se samo isplati imati nekretninu i živjeti od rente. Cinično je i bezobrazno građanima ove zemlje od kojih su mnogi još uvijek u kontejnerima reći da se nalazimo među 15 najrazvijenih zemalja svijeta”, rekla je.

Benčić smatra kako na finaliziranju euro intergracije Plenković nije napravio ništa da oni koji imaju najmanje u ovoj zemlji, ali i srednji sloj osjete korist od bivanja članovima tog kluba.

“Formalno smo član kluba najrazvijenijih, a istovremenmo imamo takve stope siromaštva, takvo pravosuđe, ekonomiju i socijalni sustav. Ako je to razvijena zemlja, zašto nam onda ljudi odlaze u ove druge? Često vidimo da su se sufinancirali turistički posjetiteljski centri po Slavonji gdje više nema stanovnika. Nitko ne razmišlja da jednom kad napraviš takvu zgradu da se ona mora i održavati”, rekla je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Je li Kolinda Grabar Kitarović u predizbornoj kampanji? “Radi na vidljivosti” Srušio se ruski vojni avion, pilot poginuo Pijana konobarica goste kafića gađala pepeljarom. I vlasnik kažnjen