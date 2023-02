Podijeli :

Ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić u N1 Studiju uživo otkrio je zašto je dio svoje štednje odlučio uložiti u narodne obveznice, a komentirao je i gospodarsku situaciju u Hrvatskoj.

Ljubo Jurčić smatra da su narodne obveznice pogrešan naziv:

“To nije adekvatan naziv. Narodne obveznice znače da bi većina naroda kupila koju obveznicu, ali ako pogledamo statistiku da je preko 20 posto hrvatskih građana na granici siromaštva, oni ne mogu sudjelovati u tome. Možda 40 posto građana posluje s maksimalnim minusom pa ni oni ne mogu. Ostaje oko 30 do 40 posto ljudi koji imaju neku štednju i koji bi mogli sudjelovati. Narodne obveznice se izdaju za neki nacionalni pothvat. To smo imali za autoput Zagreb – Split, izdvajanje za bolnicu, a ovdje nema tog dijela. Ovo ispada obična financijska transkacija.”

Jurčić namjerava uložiti 100.000 eura.

“Imam štednju od 100.000 eura koju sam držao u mještovitim fondovima. Ništa se nije pomaknulo, stoji na mjestu. Pojavilo se ovih tri posto što mene zadovoljava. S druge strane Hrvatska će biti stabilna u ovim uvjetima nekoliko godina pa je tih tri posto pristojan prinos za mene. Imam dio uloga u visokotehnološkoj proizvodnji što mi je izazov. Držim se školskog pravila – ne sva jaja u istu košaru kad imate štednju.”

Na pitanje koliko se uopće isplate narodne obveznice, Jurčić kaže da se za 500 ili 1.000 eura ne bi maltretirao s birokracijom:

“S moje točke gledišta 500 eura je nepotrebna gnjavaža i nije iznos zbog koje se isplati gnjaviti. Mislio sam da će se iznos ograničiti na 10.000 eura, ali stavili su preko šaltera banke pa će se moći i s manjim iznosima. Ovo je više po meni stvorena atmosfera, mediji su zaokupljeni time, ali to s hrvatskim ekonomskim problemima nema veze, ovo ništa ne rješava. Ovo je jedna nova transakcija s PR-om pa su svi zaokupljeni. U biti nema baš karakteristike narodne obveznice. Ovo je normalna financijska transakcija koja bi mogla ispasti i skuplja nego da se država financira drugačije.”

Hrvatska među najbogatijima kao “onaj što drži ručnik Đokoviću”

Prokomentirao je i izjavu Andreja Plenkovića na stranačkom skupu u Karlovcu, da je Hrvatska među 15 najrazvijenijih zemalja svijeta, a da će za nekoliko godina ljudi dobro razmisliti hoće li otići van ili ostati u Hrvatskoj.

“Zadnji smo u grupi od 15 najbogatijih zemalja. Zapravo smo najsiromašniji od tih bogatih. Mi smo skupljači lopta ili donositelji vode. Kad igra Đoković, onaj što drži ručnik, to je Hrvatska među najbogatijima. Jesmo, ali ni blizu nismo bogatima. Mi smo visokouvozna ekonomija, energenti su poskupjeli, zbog sporosti hrvatskog gospodarstva inflacija će nam još rasti, i to brže nego ovim najbogatijima jer su kod nas poslovni procesi spori. Cijene će rasti. Ove godine će cijene u prosjeku biti veće preko 20%. Hoće li građanima i plaće biti veće? Dolazi do pada dohotka građana, smanjuje se potrošnja i potražnja pa se smanjuje i proizvodanja, ulazi se u stagnaciju i recesiju ako država ne pripremi kontramjere.”

Jurčić je istaknuo da se boji socijalne krize jer je podatak od više od 20 posto ljudi koji su na rubu siromaštva, od prije pandemije i početka inflacije. Vjeruje da je brojka sad veća.

