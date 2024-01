I slovenski suci su u bijelom štrajku, kako to kod njih izgleda?

Podijeli :

Andrej Erkat, potpredsjednik Društva sudaca Slovenije, u Novom je danu s Tihomirom Ladišićem komentirao bijelli štrajk sudaca u Hrvatskoj te ga usporedio s mjerama upozorenja slovenskih kolega koje su također u tijeku.

O uvjetima rada i plaća u Hrvatskoj i Sloveniji u pravosuđu za Novi dan govorio je Andrej Erkat. Otkriva da ni u Sloveniji nije štrajk:

“Mi u Sloveniji ne štrajkamo nego provodimo mjere upozorenja, prosvjedne aktivnosti. Slovensko sudsko vijeće je više puta naglasilo da suci imaju pravo na štrajk ako time ostvarujemo legitimne interese i štitimo nezavisnost sudstva, ali sami se nismo odlučili za štrajk jer to bi značilo da ne bismo radili ništa. Ovako rješavamo hitne slučajeve, a u ostalim slučajevima proučavamo spise, radimo procedure i slično.”

Navodeći najvažnije razloge za bijeli štrajk sudaca u Sloveniji Erkat ističe da su se na prosvjedne aktivnosti odlučili ovaj mjesec jer je Ustavni sud prije godinu dana dao za pravo sucima da su im plaće u suprotnosti s Ustavom.

“Ustavni sud je potvrdio da su uređenjem plaće sudaca prekršena dva ustavna načela – nezavisnost sudaca čiji sastavni dio je ekonomska nezavisnost, a drugo – načelo podjele vlasti u skladu s kojim je vlast u države razdijeljena na tri grane – izvršnu, političku i sudsku i one moraju biti ravnopravne. Ustavni sud je naglasio da se sve tri grane vlasti moraju odražavati u plaćama.”

Otkriva da u Sloveniji plaće sudaca zaostaju 40 do 50 posto u odnosu na ostale grane vlasti i Ustavni sud je zaključio da je prekršeno pravo sudaca: “Provodimo prosvjedne mjere jer je prije dve tjedna protekao šestomjesečni rok u kojem je vlada morala provesti ustavnu odluku i otkloniti kršenja Ustava. Ni vlada ni Državni zbor (slovenski parlament) to nisu učinili i nisu pokazali spremnost da bi se u dogledno vrijeme nešto promijenilo pa smo morali u prosvjedne mjere. Nismo to htjeli, ali smo na neki način bili prisiljeni. Kad se radi o napadu na nezavisno sudstvo, moramo se odazvati.”

“Postupanje vlade i parlamenta – pravno huliganstvo”

Andrej Erkat je izrazio potporu hrvatskim kolegama. “Znam da su u sličnom položaju i da i kod njih Vlada i Sabor uzimaju pravo koje imaju, zadiru u ekonomsku neovisnost sudaca, a time nagrizaju temelje prava, ustavnog uređenja i dobro je da se suci bore za neovisnost sudstva prosvjednim mjerama i da upozoravaju na to”, rekao je.

Pojasnio je da je jedan od razloga što su počeli s mjerama upozorenja to što se plaće sudaca nisu usklađivale s rastom životnih troškova gotovo 10 godina. “Kad sam postao sudac, plaća mi je plaća bila oko 1,8 puta prosječne plaće u državi. 18 godina kasnije napredovao sam i utvrdio da mi plaća još iznosi 1,8 prosječne plaće u državi. To znači da su plaće sudaca u 10 godina zaostajale za porastom životnih troškova, nisu bile stabilne. Za razliku od Hrvatske, u Sloveniji imamo ustavnu odluku koja je utvrdila da su plaće slovenskih sudaca u suprotnosti s ostalim zakonodavcima i oni su dobili šest mjeseci da otklone nepravilnosti.”

Ističe, međutim, da se osim o plaćama radi o temeljima pravne države i mogu li si vlada i parlament dozvoliti zaobilaženje odluka Ustavnog suda.

“Ako je to tako, onda je to kraj pravne države”, rekao je Erkat i dodao: “Time su načeti temelji naše ustavne demokracije. Ako parlament i vlada samovoljno odlučuju da neće uzeti u obzir odluke Ustavnog suda s kojima se ne slažu, onda ne možemo govoriti o vladavini prava prema kojoj Ustav štiti slabije, već govorimo o vladavini jačeg nad slabijim i u neku ruku o Divljem zapadu. Svojim nastojanjima dobili smo potpore kolega državnih odvjetnika i akademske struke i najbitnije, ubrzo nakon početka prosvjednih mjera, oglasila se predsjednica države i postupanje parlamenta i vlade prokazala kao pravno huliganstvo, izrazila nam potporu i rekla da očekuje izvršenje odluke Ustavnog suda.”

Zasad, kaže, nemaju informacije o ispunjenju zahtjeva. “Vlada je potpisala sporazum sa sindikatom javnog sektora da se do rujna odluka Ustavnog suda neće ostvariti. Tako su se obavezali da još pola godine neće ostvariti odluku Ustavnog suda što je za nas neprihvatljivo. Europska komisija ima mehanizme da utječe na ostvarivanje načela vladavine prava u svakoj državi članici. Jedan od mehanizama su godišnji izvještaji. EK će idući mjesec posjetiti Sloveniju i vidjeti situaciju. Proteklih smo godina upozoravali na zahvate u materijalnu sudačku neovisnost, EK je posljednje dvije godine to i unijela u izvještaj o vladavini prava i upozorila vladu i sabor. Plaće su u suprotnosti s Ustavom, takvo stanje traje više od tri desetljeća. Sad smo došli do točke kad smo prepušteni na milost i nemilost vladi i parlamentu kao i hrvatske kolege.”

