Igor Flak: Totalitarni režim u Srbiji reflektirao se i na Arena Sport

Komentator SportKluba Igor Flak u N1 Studiju uživo komentirao je činjenicu da je Arena Sport zabranjena na Kosvu. Prema riječima predsjednika NKM-a Jetona Mehmetija odluka je donijeta jer su kanali Arena sporta emitirali sadržaje koji su u suprotnosti s propisima na snazi na Kosovu.

„Riječ je o prenošenju video poruka koje dolaze iz Srbije koje sadrže veličanje napada na sjeveru i sadrže prijeteće poruke za građane Kosova, što je u suprotnosti s propisima i narušava sigurnost u zemlji“, kazao je Mehmeti.

Igor Flak: Totalitarni režim Srbije reflektirao se na Arena Sport

“Što se tiče politike i sporta, raspadom bivše države na ovim prostorima se veličaju ratni zločinci, uglavnom to rade navijačke skupine. Što se tiče Beograda, Srbije, one su izravno povezane s vladajućim strukturama. Taj totalitarni režim se reflektirao i na sport i na Arena Sport i na Kosovu su to odlučili zabraniti”, kazao je Flak.

“Ako se proširi kriza Arene Sporta na drugim tržištima, to će biti problem za njihova prava”

Dodao je da je cijela ova situacija s Arena Sportom znakovita. “Jednog dana će cijela ta priča o Areni Sport doći na naplatu onima koji su sve to činili godinama.”

Osvrnuo se i na sinoćnji Dinamov poraz na Kosovu, navodeći da je Ballkani gledao na Dinamo kao na Real Madrid.

“Oni su na Dinamo gledali kao na Real Madrid, ali osjetili su da Dinamo nije pravi, onakav kakav je bio svih ovih godina. Dinamovi navijači će se morati pomiriti s tim da Dinamo nije onakav kakav je bio prije dok ga je vodio Zdravko Mamić”, rekao je Flak.

