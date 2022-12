Podijeli :

Izvor: N1

Eurozastupnik Hrvatskih suverenista Ladislav Ilčić bio je gost Novog dana. Komentirao je agresiju na Ukrajinu, ulazak Hrvatske u eurozonu i Schengen.

Ilčić kaže kako je ulazak u Schengen jako važan. “Ovo je više tehničko pitanje nego političko. Političko je bilo sam ulazak u EU”, kaže Ilčić i dodaje da je bilo lijepo vidjeti sve hrvatske eurozastupnike kako zajednički nastupaju po toj temi u Europskom parlamentu.

Kaže da nije fer da Bugarska i Rumunjska ne uđu u Schengen jer su tehnički bili spremni. Ilčić kaže kako sad postajemo vanjska granica Schengena i kako sad moramo imati jasna i odgovorna pravila.

Ovim je mjerama Vlada dala zeleno svjetlo, jedna privlači pažnju

“Postoje dva pristupa”, ističe Ilčić i dodaje: “Kad govorimo o ilegalnim migracijama. Jedan je odgovoran koji čuva vladavinu zakona i koji kaže da se granica može prelaziti na prijelazima i ne ilegalno. Mislim da je strogo čuvanje granica, a tu bi pohvalio hrvatsku policiju, izrazito važno, jer daje poruku ilegalnim migrantima da ne pokušavaju preći granicu jer nećete uspjeti”, kaže Ilčić i dodaje da onda oni ni ne dolaze u velikom broju pa imamo manje humanitarnih problema.

Kaže kako postoji i drugi pristup koji se pokazao netočnim i pogrešnim. “On šalje poruku samo vi dođite nekako će te već preći tu granicu. Imamo mnogo nevladinih organizacija koje preuzimaju te migrante”, kaže Ilčić.

“Imamo jako dugu kopnenu granicu, bit će nam potrebna pomoć, potrebna suradnja i dobro je da smo ušli u Schengen, prvenstveno zbog svakodnevnog života naših ljudi, ali i zubog toga što ćemo sad otvoreno čuvati granicu Europske unije i Schengena“, kaže Ilčić.

Komentirao je i odluku Hrvatksog sabora o obuci ukrajinskih vojnika. Kaže kako je Hrvatska i prije vojsno surađivala sa Ukrajinom i trenutno je osudila rusku agresiju i uvela sankcije.

VIDEO Toni Milun objasnio kako bez kalkulatora preračunati kune u eure

“Čini mi se da ta politička tema svsrtavanja između premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića i to jedno prepucavanje je nezdravo i koje je loše za Hrvatsku”, smatra Ilčić i ispada kako je ispalo kao da je Plenković išao provjeriti može li dobiti dvotrećinsku većinu i da je to nekako to sve skupa to izgledalo.

Rekao je i da naš premijer ni predsjednik nisu toliko važni da bi se o njihovom prepucavanju razgovaralo u Europskom parlamentu.

“Kod nas se to čini kao važna tema, međutim s razine EP-a to i nije toliko važno”, kaže Ilčić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.