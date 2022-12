Tisuće letova su otkazane nakon što su američki meteorolozi tijekom jučerašnjeg dana upozorili na "potencijalno paralizirajuće vremenske uvjete u središnjim i istočnim" dijelovima zemlje, koji bi mogli stvoriti široke poremećaje u prometu tijekom blagdanskog razdoblja. “Ovo nije kao snježni dan kad ste bili dijete. Ovo je ozbiljna stvar”, poručio je američki predsjednik Joe Biden.

Zbog snažne arktičke zimske oluje upozorenja su izdana za više od 135 milijuna ljudi. Područje koje će osjetiti posljedice zimske oluje se proteže sve do Floride i američko-meksičke granice. Nacionalna meteorološka služba (NWS) je objavila da su do kraja ovog tjedna u nekim dijelovima zemlje moguć osjet hladnoće i do -45 stupnjeva Celzijusa.

Upozorili su na veliku opasnost od ozeblina koje nastaju kod smanjenog protoka krvi. Nedostatak tople krvi može dovesti do smrzavanja i pucanja tkiva, a u nekim slučajevima i amputacije. Meteorolozi kažu da bi zimska oluja mogla postati “ciklonalna bomba”.

Spectacular Sea Smoke on Lake Superior as the last Saltie of the season arrives at the #Port on a rather #cold Winter Solstice.



