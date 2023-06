Imunološki zavod nema vlastitih zaliha zmijskog protuotrova

Podijeli :

Sandra Simunovic / PIXSELL

O stanju u Imunološkom zavodu u Novom je danu govorio njegov ravnatelj Vedran Čardžić.

Imunološki zavod ima velike planove gradnje novih prostora, ali javljaju se problemi u izvedbi: “Imali smo dva javna natječaja koja smo morali poništiti pa smo tu izgubili vrijeme zbog proceduralnih problema poput previsoke ponude i nedostatka dokumentacije. Da nismo to morali, već bismo bili u zadnjoj fazi pred otvaranje pogona za proizvodnju antitoksina protiv ugriza zmija otrovnica. Treći pokušaj javne nabave je otvoren prije dva dana. Ništa se drastično nije promijenilo što se tiče zmijskog antitoksina. Ako nam prođe sada javna nabava krenut će se sa svim radnjama za to. Pripremne radnje smo napravili”.

“U međuvremenu smo uz pomoć europskih fondova uspjeli pokrenuti natječaj za pogon za frakcionaciju plazme. To sad više nije priča nego u operativnom programu možete vidjeti predviđeni raspis natječaja u trećem kvartalu ove godine što je za čas. I tu su spremne pripremne radnje. Procijenjena vrijednost je 27 milijuna eura, a mislim da 85% snosi Europska komisija, a 15% država”.

Vjeruje da će biti ponuda iako je građevina pod pritiskom zbog obnove nakon potresa: “Posla ima više nego dovoljno za one koji hoće raditi. Uvijek je opasnost hoće li htjeti netko ili neće. Građevina je malo prenapregnuta. No, nadam se da će netko ovo prepoznati kao strateški projekt”, kaže Čardžić.

Ipak, neki su projekti napredovali: “U međuvremenu smo potpuno obnovili biološki laboratorij u Rockfellerovoj 10. Završili smo s tehnološkim elaboratom u Brezju. Sirovinu za antitoksin za ugriz zmija otrovnica pripremat ćemo u Brezju gdje imamo konje i zmije, tamo ćemo raditi imunizaciju. U biološkom labosu koji ćemo tamo prilagoditi sirovinu ćemo dovesti skoro do kraja. U Rugvici će biti novi pogon i tamo ćemo to finalizirati”, opisuje ravnatelj.

U tijeku je i pokretanje pogona za frakcionaciju plazme. Uz to, Čardžić kaže kako u budžetiranje kreće i pogon za virusna cjepiva.

Kad je riječ o proizvodima, kaže da su najjači izvozni proizvodi sljedeći: “Za ona virusna cjepiva MRP, i dalje partner koji će sigurno biti je WHO, zemlje Afrike, ali ciljano tržište je i Indija i zemlje oko nje. Znate kakav je natalitet dolje i koliki je to bazen. Njima treba proizvod, nama proizvodnja. To je financijski. Međutim, imamo i plazmu, računao sam na nekih 50 tisuća litara pa bi vrijeme povratne investicije bilo pet godina i par mjeseci”.

Kad je riječ o zmijskom protuotrovu, kaže da postoje zalihe za Hrvatsku, ali ne od Imunološkog zavoda. “Postoje zalihe, ali ne naše. Imunološki ih je zadnji put proizveo oko 2013., a rok trajanja je dvije godine. Nije se ulagalo, da se ulagalo proizvodili bismo i danas. No, imamo dovoljno zaliha – koliko sam upoznat imamo oko 100 i nešto ampula u Hrvatskoj. Više od 20 ugriza godišnje nije realno očekivati”, zaključuje Čardžić.

