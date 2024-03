Indeks sreće pokazao da su Srbi puno sretniji od Hrvata: “Moguće je. Oni su skromniji, više su veseljaci”

Objavljen je indeks sreće u svijetu, godišnji barometar blagostanja u 143 zemlje. Očekivano, na vrhu su skandinavske zemlje predvođene Finskom. Hrvatska se nalazi tek na 63. mjestu. Ispred nas su i Slovenci i Kosovari i Srbi. Indeks donose Centar za istraživanje iz Oxforda i Mreža za rješenja za održivi razvoj UN-a. A mi smo ispitali razinu sreće na zagrebačkim ulicama.

Sredina je radnog tjedna, a na zagrebačkim terasama traži se mjesto više. Čovjek bi pomislio da su Hrvati puno sretniji nego što indeks sreće pokazuje. Najsretnije zemlje su standardno Finska, Danska, Island i Švedska, ali ovako osunčan ured teško ćete pronaći u Skandinaviji.

Željko je proputovao svijet, ne dvoji oko toga koje su zemlje najsretnije.

Zašto se onda Hrvatska nalazi tek na 63. mjestu od ukupno 143. zemlje prema indeksu sreće?

Boljim se sustavom ne mogu pohvaliti ni naši susjedi, pa su ipak rangirani puno bolje. Slovenci na visokom 21. mjestu, ispred Njemačke i SAD-a. Kosovari na 29., a Srbi na 35. mjestu.

Kriteriji po kojima se računa indeks sreće u svijetu su socijalna potpora, osobni prihodi, zdravlje, sloboda, velikodušnost i odsutnost korupcije. Psihologinja kaže da resursi iz okoline jako utječu na mentalno zdravlje.

Koliko su sretni narodi svijeta? U Hrvatskoj najveća razlika u indeksu sreće mladih i starih

“Nama je bitno da imamo sigurno mjesto za život, zajednicu u kojoj funkcioniramo i da imamo dostupnu brigu o mentalnom zdravlju. Ovi podaci govore da moramo raditi više na sva ta tri područja, kaže psihologinja Gorana Mihaljević.

Mlađi od trideset godina u Hrvatskoj osjećaju se toliko sretnije od starijih od šezdeset da je razlika među njima najveća u svijetu. Objašnjenje su ratne traume starijih generacija. A možda mlađe generacije na svijet gledaju drukčijim pogledom. Poput ovog bračnog para.

Mislim da sreća leži u drugim stvarima. U duhovnom ispunjenju. U vjeri u ljubav i božanskoj vjeri. To je onom što čovjeka čini mirnim. Na kojem mjestu smo mi, a na kojem ovi preko neke imaginarne granice to je manje više svejedno.

Iako nije u šoldima sve, financijska sigurnost mora postojati.

Pa gdje se to skriva sreća? Možda Južnjaci znaju odgovor.

Sigurno su u Splitu sretniji nego mi tu u Zagrebu. Više se druže, vani su, gledaju plavo more, pa zar to nije sreća? – Ko to more platit? – Ko to more platit, da!