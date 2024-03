“Ustavni sud mora braniti Repuliku Hrvatsku, a ne jednu stranku koja se zove HDZ”

Podijeli :

Atmosferu uoči parlametnarnih izbora, koja se dodatno zahuktala odlukom Ustavnog suda o ulozi predsjednika Zorana Milanovića u Novom danu kod Tihomira Ladišića komentirao je Anđelko Milardović s Instituta za europske i globalizacijske studije.

“Ustavni sud je odlukom stvorio napetu atmosferu. Rekli su da se treba osnovati Etičko povjerenstvo. Predlažem da Ustavni sud utemeljeli Komisiju za komunikologiju, da razluči istupe, nastupe predsjednika Republike tijekom kampanje – kad govori u svojstvu predsjednika, a kad u svojstvu kampanje. To bi bio temeljeni zadatak”, rekao je Milardović.

“Ne može Šeparović ići kontra šefa stranke”

Ističe i da je naslov dokumenta “Upozorenje”, a ne “Zabrana”.

“Da je neki prekršaj, bila bi zabrana. Ali treba se vratiti u središte stvari. Postaviti političko pitanje što je Ustavni sud, kakvu legitimaciju ima. Naime, po mom mišljenju ova odluka je očekivana. Kada vidite sastav, on je partijski, to je partijski sud. Sjede emeritusi ili rashodovani politički članovi dvije stranke i što su ljudi mislili da će donijeti drugačiju odluku? Ne može Šeparović ići kontra šefa stranke. Da je donio drugačiju odluku, možda bi ga šef stranke izbacio. Također, USUD se u svom ‘Upozorenju’ referirao samo na članak 96., u sažetku da predsjednik ne može obavljati nijednu drugu javnu ili profesionalnu dužnost. Pa koju on to obavlja? To što je objavio kandidaturu? Pa što?! Naravno da bi bilo primjereno da je dao ostavku, tenzije bi bile manje, ali smo u ovom slučaju u kojem jesmo. On je samo deklarirao da će biti kandidat. Evo, i ja kažem da ću biti kandidat, pa što”, rekao je Milardović.

Inicijativa Ustavnog suda je da se osnuje Etičko povjerenstvo, koje bi na čelu sa predsjednikom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti pratilo izbornu kampanju.

“Kud baš na njega. Ja sam u sporu s HAZU-om jer su mene izbacili iz procedure. Na čelu Etičkog povjerenstva bit će osoba koja je arhitekt, profesor arhitekture i, kako se kaže, ‘bespravno ziđa’, mene izbacuje iz procedure. I onda se takav lik imenuje za predsjednika Etičke koalicije. Krleža bi rekao – ‘na rubu pameti’. Što će raditi? Hoće li Povjerenstvo brojati svaku Milanovićevu riječ? Je li govorio u funkciji predsjednika ili kandidata. Što će ekspert za bespravnju gradnju odlučivati o tome kako je govorio Milanović? On je zadnja osoba koja može biti predsjednik Etičkog povjerenstva. I opet, tko su članovi? Opet je to partijska struktura”, rekao je Milardović.

Na pitanje je li moguće da ustavni sud na kraju poništi izbore, odgovorio je: “Neka pokuša, pa će izazvati tko znakakav tip konflikta. Pogledajte anatomiju, strukturu te institucije, čista partija. Najmanje imaju korelacije s spravom, najviše s politikom. To je politička institucija. Mi smo tu na terenu politike, a ne Ustava, zakona. Ja pozivam na razum, na pamet, da se postupa racionalno i smire strasti. Da je prekršaj izdali bi zabranu, ne upozorenje. A oni upozorenjem prijete – ‘ako naša opcija ne pobijedi, poništit ćemo izbore. Pa neka ponište, pa će vidjeti kakvu će situaciju imati. Ustavni sud mora braniti Republiku Hrvatsku, a ne jednu stranku koja se zove HDZ”.

