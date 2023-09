Iskaz žrtve varalica iz jet-seta: ‘Rekli su nam da je sad vrijeme za ulaganje i uzeli 600 tisuća eura’

Podijeli :

Ilustracija/Pixabay

Supružnici Matak, Adriana i Luka Grgo još uvijek su u istražnom zatvoru jer ih tužiteljstvo tereti za prijevaru tešku oko 600 tisuća eura. Sumnja se da su od 2018. do 2023. izigrali pet investitora i uzeli im golem novac.

N1 doznaje da su među njima neki novinari i odvjetnici, koji su im, kako su sami potvrdili, predali cijelu svoju životnu ušteđevinu ili nasljedstvo očekujući profit s međunarodnog tržišta kapitala.

Istragu protiv Matakovih tužiteljstvo je otvorilo nedavno nakon što su oštećeni ulagači podnijeli kaznene prijave. Oboje su uhićeni te sada rasplet postupka čekaju u istražnom zatvoru. Negiraju krivnju, te uvjeravaju kako je do problema došlo jer Luka Grgo Matak nije mogao s brokerskog računa prebaciti novac na račun banke u Hrvatskoj. On inače u svom vlasništvu ima konzultantsku firmu u Velikoj Britaniji, dom mu je supruga turistička blogerica koja je, kako je otkrio N1, nekoliko godina surađivala i s Hrvatskom turističkom zajednicom.

Iskaz žrtve

Sada doznajemo i detalje iskaza njihovih žrtava koji su opisali kako su ih zavlačili za novac. Tako je jedan odvjetnik Mataku dao nešto više od 81 tisuću eura, dok je novinarka uložila oko 75 tisuća eura. Još tri osobe dale su im 226 tisuća kanadskih dolara, te 14 i 24 tisuće eura.

Doznajemo: Blogerica koju istražuju zbog sumnje da je s mužem varala investitore, radila za Hrvatsku turističku zajednicu Budite oprezni! Policija poslala novo važno upozorenje zbog prevara na internetu

“Bili smo prijatelji i često smo se družili. Adrijana me povezala sa svojim mužem. Govorili su da se Luka uspješno bavi trgovanjem vrijednosnih papira i da mogu preko njega uložiti novac. Oni su uvijek vozili luksuzne automobile i živjeli luksuznim životom pa nisam sumnjala da je Luka u svom poslu uspješan. Uložila sam novac, te od Luke dobila Ugovor o savjetovanju. U ugovoru je bilo navedeno da će on raspolagati uplaćenim novcem na tržištu dionica. Osim toga u ugovoru je stajalo da u svakom trenutku mogu povući novac, odnosno da će mi ga on, ako zatražim, odmah vratiti”, prisjećala se jedna od žrtava.

Ostali bez novca

“Kasnije sam doznala da on uopće za to nema ovlaštenja, no on i njegova supruga uvjeravali su nas da je novac investiran. Objašnjavali su nam da su sredstva uvećana trgovanjem na međunarodnom tržištu kapitala, a pokazivali su nam i lažne izvještaje iz kojih je proizlazilo da je uloženi iznos porastao. Tražio me da uplatim još objašnjavajući da je baš sada trenutak za ulaganje i da zbog situacije u svijetu tržište raste. Kada sam tražila isplatu obećavali su napraviti to za nekoliko dana, pa mi govorili da imaju problema s bankom. Na kraju su se prestali javljati”, ispričala je jedna od žrtava, a identično su svjedočili i ostali oštećenici.

Istovremeno Adrijana Matak službeno je nezaposlena, dok je tvrtka njezinog supruga blokirana. Ipak, oboje su živjeli iznimno luksuznim životom.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.