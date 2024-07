Iskazi svjedoka ključni za osudu krvnika iz Široke Kule 1991.: “Imao je značku HDZ-a i hvalio se da mu dobro stoji”

Podijeli :

screenshot HRT/Županijski sud u Rijeci

O nekažnjavanju zločina u Širokoj Kuli u ljeto 1991. puno se govorilo svih ovih godina, no sada je konačno stigla presuda dvojici optuženika - ondašnjih šefova u miliciji, Radomiru Narančiću (60) i Čedi Budisavljeviću (57).

Budisavljević je u Srbiji već osuđen na 13 godina zatvora zbog počinjenog ratnog zločina, a sada mu stiže i 20 godina zatvora prema nepravomoćnoj presudi Županijskog suda u Rijeci. Narančiću je tom istom presudom izrečeno 15 godina zatvora. No, obojica su nedostupni hrvatskom pravosuđu, a Srbija, kao što je poznato, ne priznaje presude izrečene u odsutnosti.

Šefovi policije u SAO Krajini

Nakon maratonskog procesa i saslušavanja brojnih svjedoka riječki sud zaključio je da su obojica krivi za razni zločin počinjen između kolovoza i listopada 1991. na području Ličkog Osika i Široke Kule.

Lički Osik je nakon uspostavljanja SAO Krajine prozvan Teslingradom, a tamo je bilo i sjedište milicije u kojoj su Budisavljević i Narančić, prema ovoj presudi, bili na rukovodećim pozicijama.

Traže se osmorica optužena za ratne zločine nad civilima

Narančić je bio zapovjednik tzv. Odelenja milicije Teslingrad, dok mu je Budisavljević bio zamjenik te ujedno i zapovjednik lokalne specijalne policije. S obzirom na te funkcije, riječki sud tvrdi da su obojica morali znati da pripadnici njihovih postrojbi uzimaju hrvatske civile za taoce. Budisavljević je u tome i osobno sudjelovao.

Zarobljeni civili i pripadnik ZNG-a

Utvrđeno je da su zatvorili 13 ljudi, među kojima je bio i jedan maloljetnik. U zatvoru su svi zlostavljani fizički i psihički, te kasnije tjerani na prisilni rad – prikupljali su i odvozili smeće te kopali grobove. Troje ih je kasnije ubijeno na nepoznatoj lokaciji, dok su ostali skončali u jami “Golubnjača 2”.

Budisavljević je dodatno proglašen krivim i za ubojstvo jednog pripadnika ZNG-a. On je u rujnu 1991. u ime Kriznog štaba Like, nenaoružan i s bijelom zastavom u rukama donio u Odelenje milicije Taslingrad dogovor o razmjeni zarobljenika. No, i njega je Budisavljević dao smaknuti u “Golubnjači 2”.

Iskazi dvije svjedokinje, prema presudi Županijskog suda u Rijeci bili su ključni.

Detalji svjedočenja protiv krvnika

Jedan od njih prisjetila se kako su 13. rujna 1991. u zaseok Brdo Nikšić na području Široke Kule došli pripadnici “martićeve milicije”.

“Bilo ih je sedam ili osam. Svi su imali šarene odore osim Budisavljevića. On je imao jaknu jednog mještanina na kojoj je bila značka HDZ-a. Rekao nam je ‘Vidite kako mi lijepo stoji’, dok su nam ostali pretresali kuće. Dio ih je imao puške uperene u nas da ne pobjegnemo. Mene, muža i svekrvu odveli su do susjedove kuće. Susjed i njegova obitelji već su bili prislonjeni uz zid. I nama su naredili da se prislonimo uz zid, dok su dvije starije žene posjeli na drva u neposrednoj blizini.

Budisavljević me tražio ključ od traktora, no nisam ga mogla naći jer je sve bilo razbacano. Zatim je mog muža udario u glavu. Glava mu je udarila i u zid. Nakon toga su ga vezali. Drugi je cijelo vrijeme tukao susjeda. Njegovog sina tražili su da upali traktor, no dječak nije uspio. Kasnije su svu trojicu muškaraca odvezli prikolicom prema Širokoj Kuli”, svjedočila je.

Zatvorenici u Ličkom Osiku

Druga svjedokinja, čiji je iskaz bio među ključnima za optužbu, opisala je kako joj je nakon odvođenja ljudi iz sela jedan pripadnik milicije rekao da su za to dobili naređenje i da će ih predati vlastima. Ta vlast u Ličkom Osiku bili su, zaključuje sud, Budisavljević i Narančić.

Izdvojen je i dio iskaza svjedokinje koja je pritisnuta tim događajima i u neizvjesnosti što joj je sa suprugom, odlučila sa šestogodišnjim sinom otići u Lički Osik. Još nekoliko žena krenulo je s njom.

“Išle smo pješka do kina Lički Osik, gdje se nalazila stanica milicije ispred koje je bila veća skupina uniformiranih osoba. Galamili su prema nama ‘Gdje ste ustaše’. Dvije žene su zbog toga pobjegle. Meni je prišao jedan čovjek. Pitala sam ga kako se zove, a on je odgovorio Čedo Budisavljević. Sjetila sam se tada da mu je moj suprug gradio kuću u Pećinama kod Udbine”, prisjetila se.

Prepoznala Čedu Budisavljevića

Opisala je zatim kako je Budisavljevića tražila da ju odvede k mužu. “On je počeo bijesno lomiti olovke, a onda me zajedno sa sinom doveo do svoje kancelarije. Rekao mi je da čekam. Nakon par minuta doveli su mi supruga. Bio je sav mršav, zarastao u bradu. To je bila sjena od čovjeka, a moj sin je od straha utekao u kut prostorije te je rekao da se boji i nije prilazio ocu”, svjedočila je.

Muž ju je uvjeravao da će biti sve u redu, a zatim su ga odveli.

Iako je prvotno optužnica obuhvaćala i ubojstva još 22 mještana Široke Kule i njezinih zaseoka, tužiteljstvo je pred sam kraj procesa dvojici okrivljenih na teret stavilo samo zločin nad 13 civila i jednim pripadnikom ZNG-a. Ukupno je tijekom rata tamo ubijeno 40 ljudi.

