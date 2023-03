Podijeli :

N1

Na izborima koji se održavaju 18. ožujka platforma/stranka Možemo bira novo vodstvo, a danas je u javnost, preko društvenih mreža izašla jedna od kandidatura. Ona protukandidata Tomislava Tomaševića, Velibora Zaninovića.

Kako piše Večernji list, novi mandat koordinatora, što odgovara mandatu predsjednika u drugim strankama, sigurno dobiva saborska zastupnica Sandra Benčić, dok će se za drugo mjesto boriti Tomislav Tomašević i Velibor Zaninović. Naime, Možemo ima dva koordinatora/predsjednika od kojih jedan uvijek mora biti osoba ženskog roda, a pristigle su samo tri kandidature, ona Sandre Benčić te dva kandidata muškog roda, jedna zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i odvjetnika Velibora Zaninovića.

Iako su kandidati za koordinatore svoje kandidature trebali predstaviti na samoj izbornoj skupštini koja je trebala biti zatvorena za javnost, kandidatura Velibora Zaninovića pojavila se u javnosti, na društvenim mrežama.

U njoj, u kratkoj biografiji piše kako je Zaninović diplomirani pravnik s položenim pravosudnim ispitom, da je u mirovini i da do ožujka 2021. godine kad se učlanio u Možemo, nije bio u nijednoj stranci. Također je na sarkastičan, bonvivanski način, uz spominjanje “seksa” i “stoke sitnog zuba” opisao svoje djelovanje u stranci/platformi te je na isti način objasnio svoju motivaciju zbog koje se odlučio na čin kandidature.

“Možda se objava koristi za nekakvo unutarstranačko mačevanje”

Razgovarali smo sa odvjetnikom Zaninovićem i upitali ga je li ta kandidatura njegova. Zanimalo nas je i kako je dospjela u javnost s obzirom na to da je trebala biti tajna.

Zaninović nam veli da je začuđen njenom podjelom na društvenim mrežama budući ju je on poslao samo stranci.

Objasnio je da je svojim stilom pisanja htio biti drugčiji od političara koji se često u svojim kandidaturama koriste suhoparnim političkim jezikom punim floskula pri isticanju svoje motivacije za kandidaturu.

“To jest moja kandidatura za tijela stranke koja sam uputio tijelima stranke službenim kanalima”, potvrdio je Zaninović. Dodaje da nema ništa protiv da se to dijeli, ali kaže kako nije bila namijenjena široj javnosti. “To je moja kandidatura, s mojim argumentima, namijenjena članovima stranke koji će 18. ožujka birati novo vodstvo”, veli Zaninović.

Rekao nam je da o onome što navodi u kandidaturi, poput istovremenog članstva u više stranaka koje može biti izvor sukoba interesa i zloupotrebe položaja, mogućnosti sjedenja u više stranačkih tijela te Statuta koji po njemu dijeli članstvo na staleže: “Izabrane”, najviši, “Imenovani”, niži i “Blago”, najniži stalež, govori od samog učlanjenja u stranku kao i o potrebi da se to promijeni.

“Ali nisam smatrao niti smatram, u ovom momentu, da to treba izlaziti u javnost i ja nisam s tim izašao u javnost i tako vršio pritisak na vodstvo stranke da se nešto promijeni”, veli nam Zaninović i kaže da će i dalje zastupati ovakve stavove.

Izrijekom odbija da je on taj koji je kandidaturu podijelio u javnost.

“Ja nisam išao na društvene mreže, na Facebook ili ne znam gdje i o tome govorio javno nego sam govorio o tome unutar stranke. Moja kandidatura je unutar stranke. Nisam ja taj koji je to plasirao u javnost, jer to se u ovom momentu kosi s mojim moralnim načelima. Ja to nastojim riješiti u kući”, veli Zaninović i naglašava da je htio da to dospije u javnost da bi on to osobno objavio.

Zaninović kaže kako u svakoj stranci ima raznih struja pa se “možda sad ovo koristi za nekakvo unutarstranačko mačevanje. Ja u to ne ulazim. Jedino što je decidirano tvrditi da ja to nisam pustio u javnost. A ako mi netko podmeće, ne podmeće meni. Što bi meni podmetao. To su moje riječi, ja 100 posto stojim iza njih”, rekao je Zaninović.

Drugačija kandidatura

Kaže da je njegova prezentacija u formi “stand upa” napisana kako bi bila drugačija od suhoparnih pamfleta kakve vole političari za koje kaže da su dosadni i puni floskula.

“Meni je to dosadno, pa sam odlučio drugačije objasniti svoju motivaciju, ali vrlo argumentirano i s ozbiljnim sadržajem o kojem govorim od učlanjenja u Možemo i za koje se u stranci borim”, rekao je Zaninović i dodao da su neke njegove prijedloge ranije i prihvaćali. Također ističe i to da je imao posljednje dvije godine prilike da sa svim problemima izađe u javnost pa to nije napravio. “To su stvari za koje se ja borim unutar stranke”, rekao je Zaninović i istaknuo kako je to sve unutar stranke i trebalo ostati.

“Dok sam u stranci, to je moja obitelj. Kao i svaka obitelj, nije idealna i ima se puno toga za reći, ali u obitelji”, rekao nam je za kraj Velibor Zaninović.

