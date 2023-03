Podijeli :

Saborska zastupnica Možemo! Sandra Benčić gostovala je u Novom danu u kojem je komentirala aktualnosti na hrvatskoj političkoj sceni.

“HDZ namjerno i godinama potkapacitira državno odvjetništvo i sudove kako bi pravosuđe izgledalo kako izgleda i kako pravna država ne bi funkcionirala. Kada to ne funkcionira, tada HDZ-ova hobotnica cvate i to se radi namjerno i sustavno. To nam je potvrdila i državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek, a na kraju vrlo otvoreno o tome govori i sudac Radovan Dobronić. Njegove izjave u izvještaju prvi puta daju jedan stvarni uvid u to u kakvom teškom, nadam se ne nepopravljivom stanju, je hrvatsko pravosuđe”, rekla je saborska zastupnica Sandra Benčić.

Navodi kako Možemo ima svoj prijedlog reforme pravosuđa, a ista rješenja kao oni, predložio je i sudac Radovan Dobronić.

“Zbog toga mi je iznimno drago. Nažalost, ni za jednu od tih stvari nije bilo sluha. Primjerice da se ovršni procesi moraju obavljati na sudu, ali da se moraju automatizirati, da nam treba drugačija organizacija sudstva, da su problematični i Upravni i Kazneni sud. Uloga Vrhovnog suda se na neki način smanjila”, rekla je pa je dodala: “Činjenica je da Hrvatska ima dovoljno sudaca, međutim, njihovo unutarnje organiziranje, postupanje sa samim sucima, njihovi neadekvatni uvjeti rada, mijenjanje radnih mjesta… predstavljaju uvjete rada koji ne mogu osigurati efikasno i brzo pravosuđe. Ključno je da dolazi milijun predmeta na sudove svake godine, to nije normalno, nas ima 3,6 milijuna. Ogroman broj tih slučajeva otpada na parničenje i sporove između različitih državnih tijela. Sudac Dobronić primjećuje da ti sporovi nemaju smisla jer će država svakako izgubiti u takvim sporovima”, kazala je.

Čačić: Velika je stvar da se ne može ugušiti glas suca Dobronića

Isto tako, kaže: “U HDZ-ovoj prepisci vidimo kako stranka operira, kako razmišljaju, kako najviši državni dužnosnici komuniciraju. Kao da su na placu. Iz toga se vidi narav njihove korupcijske hobotnice i zato premijer želi istragu učiniti tajnom. Neprimjereno je da se sad vraćamo u tajne istrage, pravosuđe je već dovoljno zatvoreno. To je samo zato jer Plenković želi obraniti lik i djelo AP. Neke stvari zaista mogu uništiti dostojanstvo neke osobe, a oni i kad budu oslobođeni teško mogu povratiti neki ugled, to se mora regulirati ne zabranama nego odgovornošću. To se odnosi i na institucije i medije kako će informacije biti puštane u javnost. Onaj dio koji se tiče privatne prepiske nije bitno objavljivati u javnosti. No, ne može premijer zabraniti curenje informacija”, rekla je.

Također, komentira izjave saborskog zastupnika Milana Vrkljana koji je rekao da neće glasati za opoziv premijera.

“Kad je Vrkljan rekao da neće glasati za opoziv premijera, on je zapravo rekao da želi da Andrej Plenković ostane premijer. Ti svojim političkim stavom više nisi oporba. Ima puno spavača vlasti u redovima opozicije. Ostavljaju si prostor, oni su oportunisti i bezprizorni ljudi. Onda je više fer Vrkljan koji to kaže nego opozicija”, rekla je.

