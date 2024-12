Ivan Rimac: Što će danas Jelavić reći? Mislim da će davati mrvice

Podijeli :

N1

Politički analitičar i profesor s Pravnog fakulteta Ivan Rimac, u Novom danu s Mašenkom Vukadinović komentirao je aktualiziranje teme NSATU-a, ali i predsjedničku kampanju općenito.

“Bilo je neočekivanih izjava, kao ona Dragana Primorca kako on ne bi slao vojnike u rat. To je samo izlika za budućnost, kad bi se to prikazivalo kao mirovna misija. Međutim, sve to su hipotetske situacije jer Europska unija očekuje da će se uspostaviti primirje, što se ne može garantirati”, kazao je Rimac pa komentirao staloženiji nastup Zorana Milanovića, kao i odnos s Andrejem Plenkovićem, za koji se ne vidi promjena:

#related-news_0

“Promijenit će se u trenutku da okolnosti to odrede. U ovom trenutku, ono oko čega se spore Plenković i on, nije od krucijalne važnosti da se riješi. Zato će retorički ostati ovako, ali kad bi došlo do ozbiljne ugroze, sigurno bi surađivali.”

Komentirao je i probleme Ivane Kekin, u čiju se kampanju “upleo” Nikica Jelavić.

“Napravila je odličnu kampanju i išlo joj je dobro. Mora se priznati da je Plenković bio podosta nervozan zbog toga kako joj ide. Ova afera je bila potez da njena afera stane i da se afera Mikroskopi postavi pod tepih.”

Jesu li u Možemo trebali drugačije reagirati, ne samo zbog Jelavića nego i kupovine zemljišta u Istri?

#related-news_1

“Reagirali su vrlo nervozno, da ne kažem histerično jer je to psihijatrijska dijagnoza. Bili su napadnuti i nije im bilo jasno od koga. U prvom redu, govorimo o političkom prostora, a Jelavić nije dio tog prostora pa je bilo nejasno kako reagirati. Ovo podsjeća na kampanju koju je vodio HDZ kroz aferu Kravica. Tad je trebalo ušutkati Milanovića, da se ne upliće u kampanju, a sad da se ušutka Kekin i vrati Milanovića u kampanju. Što će danas Jelavić reći? Mislim da će davati mrvice i da je cilj da ova priča bude što više u javnosti. Nije mi ni jasno da netko tko se osjeća uvrijeđeno organizira domjenak i slavi nešto”, objasnio je Rimac.

Ima li to veze s lokalnim izborima?

“Dva su razloga zašto mislim da je afera vezana samo za predsjedničke izbore. Do lokalnih izbora ima još dosta vremena, u tom smislu da ako ova afera sad stane, zaboravit će se do lokalnih izbora. Drugo, mislim da Kekin neće biti nikakav kandidat na lokalnim izborima jer je saborski zastupnik.”

Osvrnuo se i na Mariju Selak Raspudić.

#related-news_2

“Pokazuje manjak ideološke političke pozicije i ima vrlo kontradiktorne izjave, koje izgledaju samozadovoljno, kao da ih je dobro pripremila i naučila za medije. Nema prirodnost kandidata koji se brzo nosi s vrlo promjenjivim informacijama. Morate imati jasan stav kad vas novinari nešto pitaju. Ona kod iznenadnih pitanja nema stav do sutradan ili kasnije, nakon što s timom raspravi kako se predstaviti i nešto reći. Pritom dugo priča kako bi bila što duže na ekranu, iako može sve to reći u jednoj rečenici. Mislim da će nastaviti tonuti, ali ne znam tko će preuzeti glasove koje ona gubi”, naglasio je Rimac i napomenuo da je Milanović ispred svih jer se kampanju vodi pet godina, a ne tri tjedna.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

#related-news_3

#related-news_4