Marija Selak Raspudić o mjernoj jedinici za domoljublje, Milanoviću, Kekin…

Nezavisna kandidatkinja za predsjednicu Republike Hrvatske Marija Selak Raspudić bila je gošća N1 studija uživo kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarala o političkim aktualnostima.

Podsjetimo, europske nacije raspravljaju o slanju trupa u Ukrajinu u slučaju prekida vatre ili mirovnog sporazuma, budući da je novoizabrani američki predsjednik Donald Trump jasno dao do znanja da neće poslati američke trupe, kazali su dužnosnici i diplomati.

Što o slanju 100.000 vojnika u Ukrajinu kaže Marija Selak Raspudić? “Zna se gdje sudjeluju hrvatski vojnici, naravno da hrvatski vojnici ne trebaju sudjelovati u tuđim ratovima i ići u ratno područje. Oni sudjeluju isključivo tamo gdje je dogovoreno s NATO savezom s obzirom na naš prethodni ugovor i savezništvo i sudjeluju u nekim tipovima mirovnih misiji kao što su do sada sudjelovali u UN-ovim mirovnim misijama. To je jako dobro poznato i predsjedniku Republike i on ovdje ne štiti Hrvatsku vojsku niti hrvatskog vojnika, on nastupa klasično neodgovorno i populistički u situaciji zbunjenosti gdje raspravljamo samo o naklapanjima, ne znamo hoće li toga biti, o kakvoj se misiji radi. Ovdje se radi o pet do sedam zemalja, pretpostavljam da to ne uključuje Hrvatsku, a on širi paniku. Fingira da se zauzima za hrvatskog vojnika da bi populistički stjecao bodove za sebe. ”

Europa razmišlja o slanju 100.000 vojnika u Ukrajinu. Reagirao Milanović

“Kod nikoga nema dileme hoće li hrvatski vojnik sudjelovati u tuđem ratu”

“Drugo je kada je NATO savez i zna se u kojoj situaciji se može dogoditi da Hrvatska pomaže, ali to kada je napadnuta NATO članica, ne u neke treće ratove. Mislim da je ova situacija kristalno jasna i zato kažem da on od ovoga stvara temu. Kod nikoga nema dileme oko toga hoće li hrvatski vojnik sudjelovati u tuđem ratu”, dodala je nezavisna kandidatkinja.

Rekla je da je aktualni predsjednik Republike misije koje mogu biti rizične, bez obzira jesu li mirovine, potpisivao: “On samo skuplja bodove, glumi nekog zaštitnika Hrvatske vojske, u praksi to sigurno nije, nego je u praksi nešto drugo. Pokazuje da je spreman manipulirati bilo kojom osjetljivom temom i zloupotrebljavati je samo da bi zadržao fotelju na Pantovčaku. To nije osoba koja može biti vrhovni vojni zapovjednik i ja sam se zato i kandidirala nasuprot njemu, Hrvatskoj vojsci se treba pristupati ozbiljnije.”

“Milanović je hrabar samo na domaćem teritoriju”

Istaknula je da je Milanović iznevjerio 70 posto građana i postao stranački predsjednik: “Da bi sanirao štetu svog kalkulantskog poteza napravio je scenu oko Hrvatske vojske pri čemu je bio hrabar samo na domaćem teritoriju jer na NATO summitu u Washingtonu, ako je doista postojala ugroza oko NSATU misije, trebao je ustati i zaštititi, ne samo Hrvatsku, nego i NATO savez i ostale članice NATO-a, jer bi u slučaju da se one upletu u sukob Hrvatska se i sama morala uplesti da njih brani u slučaju napada, nije to učinio.”

FOTO / Selak Raspudić pozvala Milanovića na sučeljavanje: “Jesi li postao herojski zec ili čekaš crveni tepih?”

Marija Selak Raspudić odgovorila je na pitanje tko je njena adresa u predsjedničkoj kampanji Dragan Primorac ili Zoran Milanović? “Moja adresa su građani Republike Hrvatske i ja se ne borim, fizički u tom smislu političkim sredstvima, protiv Zorana Milanovića ili Dragana Primorca. Ja razgovaram samo s onim tko je ozbiljan protukandidat. Dragan Primorac i to je jasno cijeloj Hrvatskoj, to je jasno iz njegovih istupa, nema šanse protiv Zorana Milanovića i u tom smislu se direktno obraćam Zoranu Milanoviću.”

“Primorac je iz njihove perspektive sigurni gubitnik”

“Ne da ovaj nije HDZ-ov kandidat, nego je izdajnik vlastite stranke zbog svoje političke ambicije i to zna svaki HDZ-ovac. Je li itko upoznao HDZ-ovca koji je rekao da podržava Dragana Primorca i koji je vjeruje u njegovu kandidaturu? On je iz njihove perspektive sigurni gubitnik”, istaknula je.

Marija Selak Raspudić istaknula je da o domoljublju ne govori populistički: “Veleposlanici moraju njegovati vrijednosti na kojima počiva naš Ustav, od Domovinskog rata do interesa Hrvata, ono za što se mi vanjskopolitički borimo, kao što su interesi Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ako potpuno zanemarite tu komponentu nečijeg djelovanja…, to je pitanje općeg dojma, a ne konkretnog kriterija.”

Primorac: Zakočit ću ulazak Srbije u EU ako nam ne otvori arhive o hrvatskim žrtvama Kekin o suprugovoj kavi s Jelavićem: Tko bi od građana u toj situaciji pomislio – sigurno me Pravi želi navući na kavu

“Ne postoji mjerna jedinica za domoljublje”

“Bilo bi smiješno da mi govorimo da postoji fizički kriterij domoljublja. Naravno da ne postoji mjerna jedinica za domoljublje, to se ne može kvantificirati. Iz nečijeg političkog djelovanja proizlazi jedna institucionalna svijest i svijest o vrijednostima njegove domovine ili ne proizlazi”, dodala je.

Selak Raspudić odgovorila je Ivani Kekin na optužbe kojima tvrdi da je parazitirala na situaciji oko kave njenog muža i Nikice Jelavića te kupovine zemljišta u Istri: “To su dosta teške riječi. Što sam napravila? Ništa. Nisam se time uopće bavila, Ivana Kekin je iskoristila tu situaciju i na ovakav način je postavila da bi na njoj politički profitirala.”

