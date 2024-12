Šipić u TNT-u: DP traži dvostruko veću naknadu za bolovanje zbog djeteta

Podijeli :

Ivan Šipić, ministar demografije iz redova Domovinskog pokreta, bio je gost Točke na tjedan kod naše Nataše Božić.

Govorio je porodiljnim naknadama. “Osjetili smo da taj dio obitelji, majčinstva, djece, je ključno pitanje demografije i zbog toga smo u fokus stavili upravo prvu i najjaču mjeru koju ćemo 12.12. predstaviti netom prije sjednice Vlade.”

Premijer Andrej Plenković ranije je na sjednici Vlade istaknuo dvije mjere; jedna se odnosi na to da će se majkama omogućiti da za drugih šest mjeseci roditeljskog dopusta zadrže puni iznos plaće i to do 3.000 eura umjesot dosadašnjih maksimalnih 995 eura, a druga se odnosi na jednokratnu naknadu.

“Udvostručujemo i jednokratnu naknadu za novorođeno dijete koju smo povećali s 309 na 618 eura”, poručio je tom prilikom Plenković.

“Ovo je ogroman iskorak”

Ministar Šipić objasnio je kako bi to trebalo izgledati u praksi za osobu koja prima prosječnu plaću.

“Prvih 6 mjeseci se osigurava preko HZZO-a, a drugih šest mjeseci je bila ova granica 995 eura. Mi smo išli s prijedlogom kako je već više puta naglašeno, da se delimitira taj dio, da nije šest mjeseci nego da je do pune godine djetetovog života i nije više 995 nego do plaće 3.000 eura. Smatramo da će s prosječnom plaćom koja iznosi 1.322 eura na taj iznos roditelj moći imati konkretno imati 326 eura po ovom sad izračunu više, a za šest mjeseci će u konačnici dobiti više od 2.000 eura”, objasnio je Šipić i nastavio:

“Ako podignemo stepenicu više pa kažemo da je limit plaće neke prosječne plaće 1.500 eura, onda možemo reći da će tu dobiti značajniji iznos, 464 eura više, a to znači da je blizu 3.000 eura konačan okviran broj u šest mjeseci. To je ogroman iskorak s obzirom na potrebe i majčinstva i općenito roditeljstva.”

Na koga će se odnositi mjera?

“Ta mjera će se odnositi i na postojeće korisnike, one koji su sad i one koje će obuhvatiti u tom trenutku. Znači, bilo da se radi o tri mjeseca, pet mjeseci, sedam ili 10 mjeseci, svi korisnici koji se zateknu, preko HZZO-a automatizmom će biti povećanje veće”, naveo je Šipić.

Ministar navodi da to jest velik proračunski napor. “S trenutnih 995 eura obuhvat je 46,5 tisuća korisnika, s novim mjerama naša je procjena da će to biti preko 56 tisuća. To je preko 80 dodatnih milijuna eura.”

“Mi trenutno imamo slatke brige po tom pitanju jer se želimo izboriti za roditelje, za majčinstvo”, dodao je Šipić.

“Nikoga se ne tjera na bilo što”

Ministar navodi da će se negativni trendovi nastaviti, ali nada se da će se situacija popraviti sveobuhvatnom politikom koja obuhvaća i priuštivo stanovanje i porezne olakšice i zaokret prema mladim obiteljima.

Na kritike da su neke mjere diskriminatorne te se njima sklanja žene s tržišta rada, Šipić odgovara: “Mi nikog ne želimo ostaviti doma, mi nudimo mogućnost majkama koje žele roditi da imaju sigurnost. Nikoga se ne tjera na bilo što, pravo izbora ostaje.”

Naknada za roditelja na bolovanju

Naknade za roditelje na bolovanju iznose svega oko 560 eura, no ministar Šipić najavio je u TNT-u povećanje tog iznosa.

“Znam brojeve i podatke i znam da se ta mjera nije dirala 20 godina. Govorimo o rađanju, a oni koji su praktički ugroženi, i majka i dijete, ne podupiremo taj dio. Nova ministrica (op.a. zdravstva) koja bi trebala prisegnuti sljedeći tjedan, mislim da smo jako blizu dogovora”, rekao je Šipić.

Ministar je naveo i koliko bi to povećanje trebalo iznositi. “Moj i naš prijedlog i naša promišljanja idu u smjeru da se ide odmah hitno u izmjenu tog dijela zakona. Naš prijedlog je da ide najmanje na duplo taj postojeći iznos, a on je negdje na oko 556 eura. Naš prijedlog je da sigurno želimo drugačije vrednovanje, a time poslati poruku da nam je stalo i do zdravlja i do buduće djece.”

Pitanje stranih radnika

Šipić se osvrnuo i na strane radnike u Hrvatskoj. “Mi, Vlada je potpuno svjesna da bi se dogodio potpuni kolaps gospodarstva da nema ovog dijela kroz građevinu, turizam koje su ogromne grane i dobrim dijelom održavaju proračun.”

Ministar vjeruje da će Zakon o strancima uvesti dosta reda. “Smatram da će u provm redu uvesti reda u smislu i agencija i načina na koji rade. Veće i bolje kontrole, pa i u domaćim tvrtkama. Vidim Ilicu i kako se suše gaće s prozora, da budem slikovit, vidim sve i svašta što vide naši ljudi, ne zatvaram oči.”

“Moj i naš zadatak je da te ljude stvarno tretiramo kao ljude”, dodao je, navodeći da ostavljamo vrlo ružnu sliku o sebi kada je riječ o uvjetima u kojima ti ljudi žive.

“Ako govorimo o integraciji tih ljudi, ovo ministarstvo će pristupiti i izradi nacionalnog plana integracije u suglasju s Vladom i ostalim resorima”, najavio je Šipić.

Povratak iz Irske u Hrvatsku

Ministar pak tvrdi da postoje i pozitivni pomaci i navodi da se u Hrvatsku vraća oko 17.000 hrvatskih državljana iz Irske.

“Pratimo medije, konkretno iz Irske, prije nekoliko dana, čitali smo svi zajedno i rade se analize, gotovo ili više od 17.000 naših ljudi je u postupku vraćanja ili se vratilo jedan dio. Jučer sam bio u Slavoniji, u Otoku slušam mlade ljude koji su se vratili, to kamera nije zabilježila. U Sinju, Trilju…”, tvrdi Šipić.

