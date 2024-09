Je li DORH zakazao u slučaju Gabrijele Žalac? Turudić: Kolege kažu da nisu zakazale

Podijeli :

Ivica Galovic/PIXSELL

Više od tri mjeseca prošlo je otkako je dužnost glavnog državnog odvjetnika preuzeo Ivan Turudić. Kakvo je stanje u DORH-u, što se događa u ključnim procesima i jesu li ostvarene najave kadrovskih promjena s početka mandata otkrio je u Dnevniku HTV-a.

O počecima rada u DORH-u

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić preuzeo je dužnost krajem svibnja. Rekao je kakvo je stanje zatekao u DORH-u.

“Zadovoljan sam kako su me dočekali. Radi se o kolegicama i kolegama koje većinu njih poznajem niz godina. Zajedno smo radili, ja na mjestu suca, oni na mjestu zamjenika državnog odvjetnika. Kada sam dolazio, znao sam da ne dolazim ni u kakvu konformnu situaciju, da će trebati puno raditi. Dočekala me jedna složena i izazovna situacija te sam toga bio svjestan i prionuo poslu”, rekao je Turudić.

Dolaskom na poziciju najavio je kadrovske promjene, a od zvučnijih imenovao je v.d ravnatelja USKOK-a. Govorio je o natječaju za ravnatelja.

Turudić utišava DORH? Doznajemo novi potez glavnog državnog odvjetnika Turudić: Ne junačim se, ali stvarno se ne bojim Milanovića

“Sada su uvjeti za ravnatelja USKOK-a su u zakonu o državnom odvjetništvu prestrogi. Zamjenik glavnog državnog odvjetnika ima iste uvjete kao ravnatelj USKOK-a. Ravnatelj USKOK-a bi trebao imati iste uvjete kao predsjednik Županijskog suda pred kojim zastupa. Dakle, trebalo bi biti 12 godina. Kada se izmijeni zakon u tom pravcu, onda ćemo krenuti s imenovanjem ravnatelja. Sada radi v.d. ravnatelja i stvari funkcioniraju”, istaknuo je glavni državni odvjetnik.

Dodao je da će za natječaj trebati nekoliko mjeseci. “Zato zakon poznaje institut vršitelja dužnosti.”

Propao natječaj za ravnatelj USKOK-a

Gotovo pred godinu dana prilično je neslavno propao natječaj za ravnatelj USKOK-a – nitko se tada nije javio. Je li to zbog ovih uvjeta ili zbog nekog drugog razloga? Što ako se to opet dogodi?

“Sigurno se neće dogoditi. To je glavni razlog zašto se nitko nije javio. Bilo je puno ljudi koji mogu biti dobri kandidati, a oni jednostavno nisu ispunjavali uvjete da bi se javili. Ako bi se javili, onda bi natječaj bio poništen ako ne bi bilo kandidata s uvjetima”, rekao je Turudić.

O slučaju Agrokor

Puno je bilo negativnih kritika nakon što je propalo vještačenje u slučaju Agrokor. U to je uloženo puno rada i puno je uloženo novca. Na pitanje kako napreduje istraga oko nezakonitog vještačenja u slučaju Velike Agrokor, Turudić je rekao da se tu ne radi o nekoj istrazi u smislu zakona o kaznenom postupku.

“Kada sam stupio na dužnost, rekao sam da ću se time pozabaviti i da ću pokušati dokučiti zašto je dano vještačenje vještaku koji nije zapravo zadovoljavao uvjete da je bio vještak. Pročitao sam svu moguću dokumentaciju. Pred nadležnim državnim odvjetništvom je kaznena prijava protiv nekoliko zamjenika glavnog državnog odvjetnika. To nadležno odvjetništvo će postupati u sklopu svojih ovlasti i vidjet ćemo je li je počinjeno eventualno kazneno djelo, je li počinjeno stegovno djelo. Uglavnom otkrit ćemo zašto i kako je došlo do toga da se predmet da vještaku koji nije ispunjavao temeljne uvjete”, pojasnio je Turudić.

Oko Agrokora je ugovoreno novo vještačenje, ovoga puta su to austrijski stručnjaci. Bit će ponovno za to izdvojeno 650.000 eura. Turudić je rekao kada očekuje nalaze. “Početkom sljedeće godine bi trebalo biti gotov nalaz i mišljenje austrijskog vještaka.”

Nobilo o slučaju Agrokor i stranim vještacima: To nije najsretnija stvar Tko će vještačiti u slučaju Agrokor? “Velike kuće ne žele na sebe navući negativan publicitet”

Dodao je kako je ovo dobra prilika da se osvrne na prigovor zašto vještačenje nije povjereno hrvatskim sudskim vještacima.

“Javila su se 22 vještaka, oni nisu nikako pravna osoba. To su 22 vještaka od kojih je tek nekoliko radilo nekoliko vještačenja o kaznenim stvarima. Kada bi se oni mogli suglasiti na raspravi, a zasigurno se ne bi mogli suglasiti, oni nisu nastupali kao pravna osoba, nego kao 22 pojedinca. To bi bilo dalje odugovlačenje postupka i taj bi nalaz bilo jako teško braniti i na raspravi i u sudskom postupku. Barem da su nastupili kao neka organizacija, no oni su nastupali posebno, individualno. Nije se znalo tko bi što vještačio u tom ogromnom predmetu i zaista nisu ispunjavali uvjete da budu vještaci. Držim da su neosnovni njihovi prigovori da mi nismo dali hrvatskim vještacima. Valja napomenuti da su pitani i ekonomski fakulteti u Hrvatskoj. Nije baš slavna činjenica da su svi rekli da nemaju kapaciteta”, rekao je.

O EPPO-u

Turudić se susreo s glavnom tužiteljicom EPPO-a u Hrvatskoj Tamarom Laptoš, na njenu inicijativu. Rekao je kako vidi suradnju s EPPO-om.

“Susreo sam se dva puta. Oba puta je bilo na njenu inicijativu, ali to više nije važno. Suradnja je dobra. Svatko radi u okviru svojih nadležnosti koje su propisane Europskom uredbom, Zakonom o preuzimanju uredbe i našim pozitivnim propisima, Zakonom o kaznenom postupku”, naveo je glavni državni odvjetnik.

Rekao je kako nikad nije imao dilema o nazočnosti EPPO-a u Hrvatskoj te da je EPPO-a činjenica otkada je Hrvatska pristupila toj instituciji. “Dana 22. listopada dolazi glavna europska tužiteljica Laura Kovesi u posjet Hrvatskoj pa ćemo imati prilike razgovarati.”

Na pitanje odlučuje li EPPO možda o nekim stvarima u Hrvatskoj koje bi trebao raditi DORH i je li DORH zakazao nekim slučajevima, poput Gabrijele Žalac, glavni državni odvjetnik je rekao da je to bilo puno prije njegovog dolaska na tu poziciju.

“Kolege kažu da nisu zakazale. Valja napomenuti da u sukobu nadležnosti između EPPO-a i DORH-a odlučuje glavni državni odvjetnik. To je regulirano uredbom, nazvat ću kolokvijalno, u uredbi EPPO-a. Do sada nismo imali niti jednu situaciju da bi bilo sukoba nadležnosti za vrijeme mog mandata, a nije bilo niti prije, od početka rada EPPO-a. Mislim da su to umjetno izazvani sukobi”, istaknuo je Turudić.

O odluci da tužitelji nakon rasprava više ne mogu davati izjave medijima

Turudić je pojasnio zašto je tako odlučio. “Što se tiče te odluke to je radi zaštite presumpcije nevinosti. Presumpcija nevinosti je dio prava na pravično suđenje. Ako izađe zamjenik državnog odvjetnika izvan sudnice i pred kamerama kaže da je to manevar obrane, da će optužba sigurno pobijediti. Njegova dužnost je da s jednakim marom prikuplja dokaze i u korist i na štetu optuženika.”

Turudić navodi da novinari zbog toga nisu ostali uskraćeni za informaciju. “Postoji glasnogovorništvo državnog odvjetništva. Sad se mijenja zakon o državnom odvjetništvu i tu će se urediti način na koji će biti komunikacija državnog odvjetništva s javnošću. Ja vam činim da će komunikacija biti samo bolja nego što je prije bilo.”

O propucavanju vozila

Turudiću je u ožujku propucano vozilo i o tome još uvijek nemamo odgovora što se dogodilo. Rekao je što očekuje od istrage. “Očekujem da se otkrije tko mi je propucao vozilo. Pronađena su dva metka u mom vozilu. Nisam dobio informacije od policije tko je počinitelj.”

Na pitanje boji li se nekog napada i prijeti li mu netko odgovorio je da nema prijetnji. “Ja sam štićena osoba. To je činjenica koja otkida dio privatnosti, ali na to sam pristao i to je to.”

O izmjenama zakona, dužini pravosudnih postupaka i zapošljavanjima

Ranije je najavio izmjene Zakona o DORH-u, zakona o USKOK-u, Zakona o kaznenom postupku, isto tako zagovara da bi trebali imati visoko državno odvjetništvo. Rekao je kako se na tome već radi.

Turudić se sastao sa šeficom EPPO-a u Hrvatskoj Što možemo očekivati od Turudića? “To je svakako bio mudar potez kojim je htio poslati poruku”

“Zakon o državnom odvjetništvu je već u jednoj dalekoj završnoj fazi. Za sve te zakone predlagatelj je Vlada. Mi smo to samo podrška i dajemo kao zainteresirana strana svoje mišljenje”, istaknuo je Turudić.

Naveo je neka od mišljenja. “Bolja efikasnost i trajanje kaznenih postupaka, kao i imenovanja novih zamjenika državnih odvjetnika. Kod imenovanja zamjenika državnih odvjetnika ta procedura traje i po godinu i pol dana. To znači da godinu i pol dana nitko ne radi posao koji bi trebalo raditi.”

Komentirao je i činjenicu da je ponovno po peti put došlo do odgode optužnog ročišta za trojicu bivših osječkih sudaca za koje se sumnjiči da su primili mito od Zdravka Mamića. Na pitanje što to govori u sustavu Turudić je rekao da to više govori o propisima nego u sustavu.

“Koliko vidim u Osijeku se redovno zakazuju sjednice optužnog vijeća, ljudi bivaju pozivani. Neki ne dolaze zato što su nedostupni državnim tijelima Republike Hrvatske. Obrana se koristi zakonom o dopuštenim sredstvima. Možda bi trebalo reducirati u zakonu o kaznenom postupku ta zakonom dopuštena sredstvima. Ali opet ponavljam, bez štete po prava okrivljenika”, istaknuo je Turudić.

U DORH-u vlada nedostatak kadrova. Rekao je da tu ide nabolje. “Imamo jako dobru suradnju s Ministarstvom pravosuđa. Dobili smo suglasnost za niz novih radnih mjesta. Međutim, imamo tako problem odlaska kadrova. To nije samo u državnom odvjetništvu, nego i u sudstvu. Neki dan je bila sjednica državnog odvjetničkog vijeća. Bilo je desetak razrješenja. Ljudi odlaze za boljim uvjetima i za lakšim poslom. Očekujemo sada da ćemo dobiti 50 vježbenika i da ćemo dobiti isto toliko oglasa za upražnjenje na mjesta. I ja očekujem osobno da će to biti riješeno do kraja godine. Da će uznapredovati natječaji. Međutim, valja naglasiti da sustav zapravo onemogućava brzi izbor državnih odvjetnika. Procedura traje, rekao sam, po godinu, godinu i pol dana.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.