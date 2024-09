Ivana Kekin, predsjednička kandidatkinja: “Kad sam razmišljala o kandidaturi, stalno sam se vraćala na jedno pitanje”

Podijeli :

Ivana Kekin je, nakon provedenih predizbora unutar stranke Možemo, službeno odabrana za kandidatkinju na predstojećim predsjedničkim izborima koji bi se trebali održati u prosincu.

Ivana Kekin iz Možemo službeno je predstavila kandidaturu za predsjedničke izbore.

Uvodno se obratila Sandra Benčić, najavila kandidatkinju stranke Možemo za predsjedničke izbore i objasnila izborni proces stranke: “Ivana je jedna od onih osoba na koju se u svemu možete osloniti…”

Na kandidaturu Ivane Kekin osvrnuo se i aktualni gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević: “Iskazala se u svim poljima…”

“Smatram da je Kekin najbolja kandidatkinja i da bi bila najbolja predsjednica Republike Hrvatske”, rekao je.

Kekin se prvo zahvalila svim članovima stranke Možemo što su je podržali: “Radi se o velikoj časti i još većoj odgovornosti, mogu obećati da ću dati sve od sebe da to povjerenje opravdam. Kada sam razmišljala o kandidaturu i o ulozi predsjednice stalno sam se vraćala na jedno pitanje, a to je imamo li mi državu kakvu trebamo. Od kada smo je utemeljili je li to država kakvu smo ju zamišljali i je li to država kakvu želimo. Sigurna sam da nisam jedina koja je postavila to pitanje i da se to pita većina naših građana, u situacijama kada si njihovo dijete ne može priuštiti ni da renta stan, a kamoli da ga kupi, kada godinu dana čekaju na neku pretragu, kada gledaju da se nešto što je zajedničko čerupa i odlazi u privatne džepove.”

Ivana Kekin kandidatkinja Možemo! za predsjednicu države

“Ono što je naše izvlače u privatni džep”

Navela je da Hrvatska svjedoči krizi upravljanja: “Premijer i ministar i njihov kandidat slikaju se kraj skupocjenih aparata u privatnim klinikama koje su sklopile ugovore s HZZO-om i ono što je naše izvlače u privatni džep.”

Osvrnula se i na upravljanje javnim dobrom te pravima žena: “Ako država nije u stanju ispuniti osnovne zadatke, onda čemu služi država. Dosadašnji predsjednici nisu se posvećivali tim vrijednostima. ”

“Ja sam kandidatkinja zelene ljevice i to ne samo sa stranačkog aspekta, nego prije svega iz vrijednosnog aspekta, zastupam vrijednosti zelene ljevice jer smatram da su to vrijednosti koje građanima donose bolji život”, rekla je Kekin.

“Bit će me posvuda”

Kekin je odgovorila na pitanje koji je cilj kampanje: “Ankete su pokazale da sam četvrta prije nego što je stranka istaknula moju kandidaturu, ja ih ne bi uzela u obzir, one će se mijenjati. Na izborima smo bili bolji nego što su nam ankete predviđale. Kampanja će biti aktivna, bit će me posvuda, mogu obećati građanima da ću doći gdje god me pozovu, ali i gdje me ne pozovu. Ući ćemo u drugi krug i pobijediti.”

Odgovorila je na pitanje što misli s kim će biti u drugom krugu: “Trenutno je u anketama najjači aktualni predsjednik, to je do sada uvijek tako bila u anketama pa je aktualni predsjednik samo jednom dobio novi mandat.”

Kekin: Molitelji, školstvo i mediji suodgovorni su za porast nasilja nad ženama

Suradnja s Plenkovićem?

“Trebate pitati trenutnog predsjednika čiji je on kandidat”, dodala je.

Osvrnula se na moguću suradnju s aktualnim premijerom: “Ono što mogu poručiti premijeru i Vladi je da ja neću ni u jednom trenutku odustati od upozoravanja i govorenja o ovim vrijednostima, inzistirat ću da otvaramo ova pitanja i da postavljamo pitanje što je javni interes upravo onda kada HDZ-u to ne odgovara. Ako će on biti u stanju pristati na dijalog onda ćemo moći razgovarati.”

“Mi smo protiv obaveznog vojnog roka, Hrvatska se odlučila za profesionalnu vojsku, nemamo neograničene resurse, to znamo rekao nam je premijer da zato što smo kupili avione imamo brodove u kojim pogibaju mornari”, istaknula je.

