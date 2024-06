Ivošević za N1: U 99,8 posto Splita bit će moguće normalno gledati utakmice i navijati

Podijeli :

Zamjenik gradonačelnika Splita Bojan Ivošević bio je gost N1 Studija uživo.

“Naš cijeli mandat obilježava činjenica da problema nema pa oporba izmišlja probleme”, kaže Ivošević govoreći o navodima da se u Splitu neće moći gledati utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na Europskom nogometnom prvenstvu koje počinje u petak.

“Vrlo jasno smo rekli što se smije, što ne, a što može u iznimnim slučajevima uz odobrenje konzervatora. Uredno se reprezentacija može gledati, samo u uskom centru grada nema televizora”, kaže Ivošević i dodaje kako je Split jedan od dva grada koji će tijekom cijelog turnira imati fan zone.

“Sve optužbe su potpuno neutemeljene. Područje stare gradske jezgre je 0,2 posto grada Splita. U 99,8 posto grada je moguće normalno gledati utakmice, navijati. Sve koji ne vjeruju pozivam da već u subotu dođu i uvjere se da je Split jedan od dva grada koji ima službene fan zone cijelo EURO. HSN je priopćio da izlaze iz fan zona zbog nekih sponzorskih stvari pa je to prešlo na udruge navijača”, govori Ivošević.

Odgovor Krstuloviću Opari

Zamjenik gradonačelnika odgovorio je i na izjave bivšeg splitskog gradonačelnika HDZ-ovog Andre Krstulovića Opare.

“Krstulović Opara ima veliku strast prema kulturnoj baštini, ali kad je bio gradonačelnik ništa za nju nije napravio. Prodao je cijeli svoj ugled da mu je stalo do kulturnog dobra radi malo vlasti. Njega buni što se osvrće na smjernice Ministarstva iz 2019. koje nisu detaljne. Grad Split je radio i detaljnije smjernice i vrlo jasno naveo kako i koju opremu mogu koristiti ugostitelji na terasama. Opara ili ne zna ili svjesno obmanjuje, ali ga razumijem. Njemu je to velika frustracija, on je u svom mandatu najavio rekonkvistu javnog prostra. U njegovom mandatu od toga nije bilo ništa, ali mi smo je proveli i ostat će”, kaže Ivošević.

Oparu su, kaže Ivošević, njegov partner Kerum, ali vlastiti ljudi, opstruirali u provođenju planova koje je imao dok je bio gradonačelnik. Ja razumijem da je netko četiri godine pristao biti lutka, a ne gradonačelnik. Naša gradska uprava je prvi put otkad Split postoji da ima pravog gradonačelnika”, poručio je Ivošević.

Što se tiče slučaja Knežević, pojasnio je o čemu se radi. “Radi se o višemilijunskom iznosu, došla je presuda da Grad Split treba milijune platiti dr. Kneževiću, sad je sud dopustio reviziju i uputio niže sudove da nije bitno kad je Grad donio papirnate odluke o proglašenju nerazvrstanih cesta nego da gledaju što je u tom trenutku bila cesta. Opara je tu napravio ispravnu stvar, ali ni partner ni vlastiti vijećnici ga nisu podržavali. Mi se u mnogim stvarima nećemo slagati, ali u nekima jesmo, on nažalost nije imao moć ni snagu provesti to. To je ta frustracija, što je htio nije smio i sad mora gledati druge kako to rade”, govori.

“Uređenje grada je na primjerenoj razini”, kaže Ivošević dodajući da turisti u Split dolaze radi Splita, a ne da bi se iživljavali na Splitu. Vrlo jasno, kaže, sve odluke koje donose, donose da bi Split ostao biser kakav jest.

