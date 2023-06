Podijeli :

Bojan Pilipović, koordinator za roditelje u ogranku udruge Sidro Zagreb, u Dnevniku N1 televizije govorio je o problemu s kojim se susreću mnogi zagrebački roditelji - više od 3000 djece nije dobilo mjesto u vrtiću.

“Što da kažete roditelju kojemu dijete nije upisano u vrtić, a koje ima pravo? Nažalost, ima dosta djece s poteškoćama u razvoju koja nisu dobila mjesto što je sramotno. Jako puno je roditelja koji ne znaju što dalje”, kazao je Pilipović.

Navodi da će i nakon žalbe ostati više od 2000 neupisane djece. “Agonija se produljuje dalje.”

Više od 3.000 djece koja imaju uvjete ostala su bez mjesta u vrtiću u Zagrebu

Gradska vlast se opravdava time da je u pitanju problem koji su naslijedili, a Pilipović navodi da to ne treba biti izgovor.

“Da se država malo više uplete, bilo bi više šanse, ovako je sve na gradovima”, dodao je.

“Gradi se, ali jedan vrtić koji se napravi – to je tri dana bilo na vijestima – ali to treba biti normalno. Zašto isti taj ministar obrazovanja ne ode da vidi da u Zagrebu ima vrtića koji nemaju dvorište, tople vode pa roditelji donose sapune u škole, zašto to nije na televiziji? Pa svako dijete ima pravo na vrtić, a da ne pričamo o uvjetima u kojima odgojitelji rade”, istaknuo je.

“Iz Hrvatske su prije odlazili zbog posla, a sad će odlaziti zbog vrtića. Kad odete u neku drugu europsku zemlju dobijete vrtić bez problema. Imate jedno dijete i ne možete ga upisati u vrtić. Ljudi se spakiraju i odu”, kazao je Pilipović.

Ističe da prenatrpavanja skupina nije rješenje. “Neka ministar obrazovanja nagura u svoj ured 20 i više stolova pa da vidimo hoće li mu biti tijesno.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Ovo su putnici zarobljeni u podmornici: “Najveći strah mi je ne izroniti…” Zagrepčanima prijeti najopasnija životinja na svijetu: Spas stiže iz susjedstva?