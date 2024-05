Plenković o Milanoviću: Teško poraženi kršitelj Ustava nastavlja sa svojim pritiskom na pravosudne institucije

Podijeli :

Nakon Predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković obratio se medijima i komentirao europske izbore, gospodarske i ekonomske teme, stupanje na dužnost glavnog državnog odvjetnika i reakciju Ureda predsjednika Republike.

Andrej Plenković se prvo osvrnuo da izbora za Europski parlament: “U Zagrebu je boravio glavni tajnik Europske pučke stranke”, rekao je, a zatim najavio kandidate na listi HDZ za europske izbore.

Osvrnuo se i na teme o kojima će se na razini EU-a zalagati kandidati HDZ-a.

Trezorski zapisi, obnova, europski izbori

“Pozivamo sve da se odazovu u sve većem broju”, pozvao je Plenković građane na izbore.

Plenković se zatim ponovno osvrnuo na gospodarske teme i rast plaća u Hrvatskoj: “Rasla je prosječna plaća. Minimalna plaća je porasla za 103 posto, rasle su i mirovine. Ne stoji teza da je inflacija pojela rast plaća”, kazao je Plenković.

Plenković najavio novo izdanje trezorskih zapisa

“Hrvatska danas ima milijun i 720 tisuća osiguranika dakle toliko je zaposlenih. Imamo samo 89 tisuća nezaposlenih”, naveo je Plenković.

Plenković je komentirao i projicirani gospodarski rast Hrvatske u odnosu na ostale članice EU-a: “S ovakvom dinamikom gospodarskog rasta za četiri godine doći ćemo na prosjek između 80 i 82 posto”, kazao je.

Dodao je i da je danas krenulo nove izdanje trezorskih zapisa: “Prema prvim podacima danas je uplaćeno 70 milijuna eura”, kazao je.

Kazao je i da se nastavlja s obnovom od potresa te istaknuo aktivnosti u kampanji HDZ-a.

“I dalje smo uvjerljivo najsnažnija i najodgovornija politička stanaka u Hrvatskoj”.

O Pupovcu

Plenković je odgovorio je li se na sastanku razgovaralo o Miloradu Pupovcu: “Ti će se razgovori nastaviti, naći će se rješenje”, kazao je.

Plenković je istaknuo da nije razgovarao s kolegama iz Domovinskog pokreta te da neće sutra biti koalicijskog sastanka.

Dodao je da se ta stvar tradicionalno dogovara na razini klubova u Saboru.

O Turudiću i Milanoviću

Premijer je rekao da nije pratio pressicu glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića: “Nisam stigao pratiti, rijetko pratim pressice, ali ću se osvrnuti na to da je danas preuzeo dužnost. Želim mu da tu dužnost obavlja profesionalno uz skladu sa Ustavom i zakonom”, kazao je.

“Imat će susrete s ministrom pravosuđa pa ćemo vidjeti”, osvrnuo se na izmjene zakona.

Plenković se osvrnuo na reakciju Ureda predsjednika Republike: “Vidite kako teško poraženi kršitelj Ustava nastavlja sa svojim pritiskom na pravosudne institucije, ovaj put na DORH. Osoba koja je dok je bila predsjednik Vlade, za razliku od mene, dobivala na uvid operativna izvješća SOA-e, ja to nisam nikada dobio, a niti bi po bilo kakvom propisu trebao imati uvid. To je očito znao i teza da mu je bivši šef SOA-e služio kao informator izgleda je točna, to nije normalno niti zakonito. On je tvrdio da je znao što radi policija, ima šapu i na policiji. Ovakva vrsta pritiska prvi dan od predsjednika je skandalozna”, istaknuo je.

Osvrnuo se i na parlamentarne izbore: “Iz njegovog kuta to su bili izbori tko će doći na čelo DORH-a, a njemu je stalo da dođe netko na koga će on imati utjecaja”, kazao je.

“Ovo je klasična pila naopako od osobe koja je, dok je bila predsjednik Vlade, iznad svih okvira zakonitog ponašanja kontrolirala policiju, DORH i sigurnosno obavještajne agencije. Nikakvo porobljavanje institucija od strane nas ne dolazi u obzir”, izjavio je Plenković.

“A Milanović je u to doba, trgujući utjecajem, postavio Daliju Orešković na čelo Povjerenstva za sukob interesa, koju je kasnije opalio da je narikača da bi je onda ovi njegovi iz sljedbe koja se zove SDP stavili na listu za Hrvatski sabor i Europski parlament”, kazao je.

Predsjednik Vlade ocijenio je Milanovićeve riječi “apsolutno neprihvatljivima i vrijednima svake osude”. “Cijela ta akcija Milanovića i njegove teško poražene sljedbe se može doživjeti kao pritisak i nekakav preventivni signal DORH-u da se otprilike drži nekih okvira, da ne bih išao puno daleko”, izjavio je.

Teze o porobljavanju institucija od strane vladajuće stranke, Plenković je nazvao lažnima i, kako je dodao, opako proširenima među sljedbama i sektama koje su dale potporu Milanoviću.

