Koalicija HDZ-a i DP-a pred prvom preprekom: “Ako Plenković to kaže preko noći bi se stvorila nova većina”

Aktualne političke događaje za TNT kod naše Nataše Božić komentirale su novinarke Jasmina Popović i Petra Maretić Žonja (Večernji list).

Jasmina Popović osvrnula se na koalicijski sporazum između HDZ-a i Domovinskog pokreta: “Koliko ja znam on se ne objavljuje, to je stvarno pitanje dogovora između partnera iz kojeg se onda može neki sažetak prepričati javnosti. Mislim da je ovdje cijela ta priča oko koalicijskog sporazuma problematična zato što se obje strane stide te koalicije. Andrej Plenković želi poslati poruku da je u ovoj priči zato što je natjeran na nju i jer nije imao drugog partnera, a DP šalje poruku da je i on natjeran na to i zato što im birači nisu dali više glasova, ali i da neće odustati”, objasnila je novinarka.

“Koalicijski sporazumi ako nisu čvrsti i jasni i ako se ne ide s puno fige u džepu, koalicijski sporazumi su uvijek neka vrsta potrebe za kompromisom, onda se razrade one opcije koje mogu biti ključne ako se dogodi kriza”, dodala je Popović.

HDZ i Domovinski pokret potpisali koalicijski sporazum

“HDZ-u i DP-u ne odgovara da se to objavi”

Petra Maretić Žonja komentirala je koalicijski sporazum i rekla da je do tajnovitosti došlo i zbog onoga što piše u sporazumu, ali i zbog onoga što ne piše.

“Pričamo o dvije stranke koje su se prije izbora gledale preko nišana, svašta se moglo čuti u cijeloj kampanji, ali i prije kampanje. Plenković je za DP govorio da su zli ljudi i da s njima ne treba ići u savez, optuživao ih za rušenje Kolinde Grabar Kitarović, de facto ih je optužio i za terorizam, napad na Markovom trgu. Iz DP-a se moglo čuti da su HDZ-ovci lopovi, podizale su se kaznene prijave koje se u međuvremenu nisu povukle, ali riječ je o dvije stranke koje su sklopile savez.

Sve to poveća potrebu za objavljivanjem sporazuma, dogovorili su se u kratkom roku s obzirom na ono što se moglo čuti za vrijeme same kampanje. HDZ-u i DP-u ne odgovara da se to objavi jer se stide jedni drugih, ali idu i europski izbori. Kod DP-a bi se vidjelo da nema ništa od onoga što su obećavali biračima prije izbora i možda bi to srušilo njihovu cijelu kampanju za europske izbore”, kazala je.

Oglasio se Pupovac: DP ga ne želi, Plenković poručuje da će naći rješenje

“Do europskih izbora u ovom trenutku nikom ne odgovara da se te karte otkriju, nisu dužni, ali riječ je o koaliciji koja traži da se takve stvari stave na stol”, dodala je Maretić Žonja.

Raspad koalicije

Popović je rekla da je važno pitanje u kojem trenutku dolazi do raspada koalicije HDZ-a i DP-a: “Što su ti koraci kroz koalicijski sporazum, koji neće moći progutati te žabe, što bi rekao Fred Matić. Onda će se moći utvrditi je li ta koalicija čvrsta ili nije”, kazala je.

Maretić Žonja odgovorila je na pitanje ima li pravo DP inzistirati na tome da Milorad Pupovac ne može imati nikakvu funkciju: “Oni su dio vladajuće većine i jedino što nisu nikada krili jer mržnja prema SDSS-u, a Plenković je na to pristao. Oni su dosljedni i traže da se s rukama vladajućih Pupovac ne izglasa na čelu Odbora za nacionalne manjine”, objasnila je.

Plenkovićev gordijski čvor: Kako će se rasplesti situacija paralelne suradnje s DP-om i SDSS-om?

Novi izbori?

Popović je komentirala hoće li opozicija podržati Pupovca: “Oporba treba podržati tu priču zbog manjina i budućnosti odnosa s manjinama jer oporbi će trebati manjine kada bude trebalo podržati neku buduću vlast. Manjine mogu izaći iz te većine, može i HSLS, ali ako dođe do toga da je to problem i da se SDSS-u neće dati disati DP će se pretvoriti u stranku koja samo prati gdje je Pupovac i je li u nekom tijelu i onda će reći da su svojim biračima obećali da on neće biti nigdje. Ako se to tako nastavi Plenković će morati izabrati je li priča gotova i ide li se na nove izbore. Birači DP-a traže izbore i osjećaju se izdanima i prevarenima. U situaciji u kojoj Plenković to kaže preko noći bi se stvorila nova većina”, objasnila je.

