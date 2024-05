Plenković najavio novo izdanje trezorskih zapisa

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković u petak je na sjednici Vlade najavio novo izdanje trezorskih zapisa, s ciljanim iznosom od 900 milijuna eura.

Premijer Andrej Plenković se prvo osvrnuo da gospodarske podatke: “Državni zavod za statistiku je objavio podatke o prosječnoj plaći za ožujak. U veljači je ona iznosila 1248 eura, to je tada bilo rekordno, a onda je porasla za 78 eura i sada u ožujku iznosi 1326 eura. Od početka do kraja naše prve i do kraja naše druge Vlade prosječna plaća narasla je za 577 eura”, rekao je.

Plenković je dodao da nisu točni navodi kako je inflacija pojela rast plaća: “Jasno je da su plaće rasle višestruko brže od cijena, unatoč inflaciji plaće su rasle za 37,5 posto”, kazao je.

“Reforma nije bila perfidna ideja zločestog HDZ-a…”

Premijer je ponovio koji su razlozi zbog kojih je došlo do povećanja plaća. Neki od razloga su porezna rasterećenja: “Naša reforma imala je i glavu, rep, smisao i nije bila perfidna ideja zločestog HDZ-a da uzme novac od lokalnih sredina. Pozivam sve da ponovno razmotre mogućnost da snižavaju porez na dohodak”, kazao je.

Komentirao je i rast plaća službenika u državnim službama i kazao da je to povijesni rast plaća: “Omogućili smo ljudima da budu adekvatnije valorizirani za svoj rad”, istaknuo je.

Dodao je i da je Vlada svojim mjerama doprinijela ozračju za veći rast plaća te se osvrnuo na zaposlenost u Hrvatskoj: “Broj osiguranika je narastao na milijun i 710 tisuća ljudi, to su oni ljudi koji plaćaju doprinose. Imamo više od milijun i 700 tisuća ljudi koji rade, a došli smo do ispod 90 tisuća ljudi koji su nezaposleni. To je najveći broj ljudi koji su zaposleni i najmanji broj ljudi koji su nezaposleni”, istaknuo je.

“Naš projicirani rast BDP-a je višestruko veći od prosjeka EU-a i eurozone, taj će nas rast dovesti do pozicije da idemo prema cilju Vlade, a to je da prosjek razvijenosti Hrvatske bude između 80 i 82 posto. Doći će do jenjava trenda unutarnjih migracija”, kazao je Plenković.

Novo izdanje trezorskih zapisa

Plenković je istaknuo da će Vlada nastaviti s izdavanjem trezorskih zapisa i državnih obveznica: “Danas nakon Vlade ministar Marko Primorac će najaviti novo izdanje trezorskih zapisa”, kazao je Plenković.

“Država je do sada isplatila oko 120 milijuna eura kamata građanima”, dodao je.

Osvrnuo se i na proces obnove: “Obišli smo nekoliko gradilišta, bili smo i u Zagrebu”, kazao je Plenković te nastavio: “vidjeli smo i kako idu obnove zamjenskih kuća, sve zamjenske kuće u Zagrebu dovršit će se do kraja 2025. godine.”

