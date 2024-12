Plenković o prijedlogu za opoziv: Oporba ima 74 ruke i da svi dođu, do 76 ne mogu doći nikako

Podijeli :

Slavko Midzor/PIXSELL

Održala se sjednica Predsjedništva HDZ-a, a nakon sjednice predsjednik Vlade Andrej Plenković dao je izjavu za medije.

Andrej Plenković se prvo osvrnuo na točke sjednice Predsjedništva HDZ-a, a zatim komentirao političke aktualnosti: “Nisu predstavljena imena kandidata za Ustavni sud, obavit ćemo konzultacije i pretpostavljamo da će se dogovor postići sutra tijekom popodneva.”

“Pet je bilo sudaca predstavljeno od oporbe, pet od pozicije i tako je i ovaj puta, to je uobičajena praksa. To nije trgovina, takva praksa se provodi već godinama. To su uobičajeni razgovori i dogovori u Hrvatskom saboru. Kada dođemo u poziciju da idu kraju mandati preostala tri suca Ustavnog suda, tada će se razgovarati. Pozicija parlamentarne većine je da bi od ta tri, dva trebala predložiti parlamentarna većina “, dodao je Plenković.

Plenković u Saboru dobio križaljku i kuvertu, a zastupnici poručio: “Vi ste očito jedna od Milanovićevih učenica, pudlica”

Premijer je istaknuo da zbog dvotrećinske većine izbor ustavnih sudaca uvijek predstavlja izazov.

Osvrnuo se i na raspravu o Saboru o njegovom opozivu: “Realno se dogodio slučaj s ministrom Berošem koji je objektivno loš i mi smo s njim više razočarani nego oni, inicijativa oporbe nije neočekivana. Drugo je što oni nisu argumentirani, nastup Siniše Hajdaša Dončića je bio dosta lošiji nego što je bio pismeni uradak što je dosta teško. I neki novi zastupnici SDP-a pokazuju doktrinu širenja govora mržnje koji je razoran za hrvatsko društvo, loš za Sabor, opću atmosferu u državi. Slijede kao slijepci Milanovića u širenju verbalne agresije, podjela koje će dugo ostati. Kad slušate te rasprave, onda je tu jako malo prostora za suradnju.”

“Ova afera neće zasjeniti sve ono dobro što smo učinili”

“Nešto su morali napraviti, ali mi smo momentalno razriješili ministra i na njegovo mjesto privremeno postavili Irenu Hrstić. Oni su željeli politički poentirati na toj temi, a mi smo odgovorili u jednom danu i predstavili svoja politička postignuća. Ova afera neće zasjeniti sve ono dobro što smo učinili. Parlamentarna većina je stabilna, oni imaju 74 ruke i da svi dođu, do 76 ne mogu doći nikako, a vidim da igraju te nekakve moralne ucjene prozivajući naše partnere, ali to im neće proći, oni su tu nemoćni”, dodao je Plenković.

Grmoja o Beroševom mandatu: To je pravo već konzumirao. Poslovnik je jasan

Ponovio je da će parlamentarna većina imati ruku koliko treba, a da oporba neće imati 76 ruku sigurno: “To je i njima jasno.”

“Bit će nas više nego njih i idemo dalje”, dodao je Plenković.

“Imaju predsjednika koji nije u stanju govoriti suvislo”

Istaknuo je da oporba prijedlogom o njegovom opozivu pokazuje svoju vidljivost: “Imaju predsjednika koji nije u stanju govoriti suvislo više od deset minuta. Bio je toliko reduciran u izričaju da su neki drugi pjevali epove u odnosu na njega. Nisu učinili ništa u raspravi, sva ta njihova mržnja prema nama je izašla na vidjelo.”

“Izmanipulirali su javnost da mi hoćemo slati hrvatske vojnike u Ukrajinu što nije točno, to su manipulacije”, osvrnuo se Plenković još jednom na misiju NSATU.

Ponovio je da Dragan Primorac vuče Hrvatsku prema Zapadu, a Zoran Milanović prema Rusima.

