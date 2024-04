Piletić: Najavljivali su Milanovića kao njihovog nositelja liste, a danas ga se javno odriču

Podijeli :

Luka Batelic/PIXSELL

Nastavljaju se post izborni pregovori političkih stranaka o formiranju vladajuće većine i vlade - najbliže tom cilju su HDZ i Domovinski pokret.

Upravo relativnog pobjednika izbora HDZ podržavaju i manjinci.

O tome može li i koliko u ovakvim okolnostima funkcionirati tehnička Vlada HDZ-a koja će danas održati sjednicu, govorio je za HRT Marin Piletić, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

“Čim dvoje ljudi sjede za stolom, očito je da imaju zajedničke teme i zajedničke ciljeve, a onda kad ti ciljevi, teme i strategije za sljedeće četiri godine budu usuglašeni, cjelokupna hrvatska javnost znat će u kojem smjeru krećemo oko formiranja nove Vlade”, rekao je.

O tretmanu Hrvata izvan domovine

“Nama je cilj da u nama susjednim i nekim udaljenim destinacijama, zemljama, hrvatska zajednica bude stabilna, postojana u onom kulturološkom, kulturnom te gospodarskom aspektu. Samim time ne možemo voditi dvije različne politike, nego upravo kroz to kakav odnos Hrvati kao većinski narodu u Hrvatskoj pokazuju prema nacionalnim manjinama, očekujemo da takav tretman imaju Hrvati izvan domovine”, rekao je.

Rekao je da, što god da su članovi SDP-a uvjeravali hrvatsku javnost, drugi dan bi se pokazalo da je to bio “fake news”.

“Pokazalo se da je bila lažna informacija, da oni nisu bili konzistentni. U jednom danu najavljuju da je predsjednik Milanović njihov nositelj u prvoj izbornoj jedinici, drugog dana to više nije nego je Arsen Bauk, da je on njihov mandatar, danas ga se javno odriču. Ja mislim da su hrvatski građani prepoznali koje političke opcije na hrvatskoj političkoj sceni nude jasan program”, rekao je Piletić.

“Očekujemo formiranje stabilne Vlade”

“Mi smo svjesni da nakon što rezultati postanu službeni, imamo rok do 19. svibnja formiranja Sabora. To su nekakvi rokovi u kojima očekujemo sazivanje Hrvatskog sabora, a nakon toga i formiranje Vlade. Mi očekujemo, s obzirom na to da su birači rekli kome žele povjeriti upravljanje Hrvatskom u sljedeće četiri godine, formiranje jedne stabilne Vlade”, kazao je.

