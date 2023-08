Plenković: Neka roditelji uhićenih zamole Milanovića da im više ne pomaže

Podijeli :

N1

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na Svetoj misi u povodu blagdana Velike Gospe u Svetištu Majke Božje Trsatske.

Uz Plenkovića je bio i potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Nakon Svete mise premijer se obratio javnosti i čestitao građanima današnji blagdan.

“Puno je ljudi, vidi se da su ljudi nakon pandemije poželjeli tu doći”, rekao je.

Upitan je i kako je proveo godišnji odmor. “Uglavnom sa suprugom i djecom, uza male pauze kao što je Dan pobjede u Kninu, pa Alka, a bio sam i n a Hvaru. I odmorno i radno jer smo imali nekoliko telefonskih sjednica Vlade. Malo se jesam odmorio, vrijeme nije bilo idealno, a sada kada se moramo vratiti će biti ljepše. Čovjeku treba odmor, nije on uzalud izmišljen”, dodao je.

Što se neradnih blagdana tiče kaže kako je to bilo jedno od ključnih obećanja u predizbornoj kampanji. “Provedena je javna rasprava i našli smo jedan model koji dobro balansira i društveni život i posao. Što se tiče sajamskih dana, nije to rupa u zakonu, to je predviđeno u zakonu i ne predstavlja nikakav problem. Vjerujem da će se ljudi navići k, kao što su se navikli u Njemačkoj, Austriji, Francuskoj itd.”, rekao je.

Grci objavili: Ubojica ima tetovažu na vratu!

Dotaknuo se i Boysa koji su uhićeni u Grčkoj. Naglasio je da ne prejudicira tko je odgovoran za ubojstvo.

“UEFA je zabranila gostovanja i grčka policija je bila upozorena da dolazi grupa koja je očito imala namjeru samo izazvati nerede. Žao nam je što se to dogodilo, nazvao sam grčkog kolegu, osudio nasilje i izrazio žaljene za izgubljenim životom. Mi smo i naše veleposlanstvo na raspolaganju svojim građanima. Ja sam grčkog premijera tražio sigurnost naših građana u zatvoru”, napomenuo je.

“Oni su osumnjičeni za tri djela, za kriminalno udruživanje, za nanošenje ozljeda i za izazivanje nereda. To su ozbiljne optužbe. Mi želimo da se to što brže i efikasnije završi taj postupak i da se oni čim prije deportiraju u Hrvatsku jer je jasno da ne može njih sto biti odgovorno za ubojstvo”, dodao je i još jednom naglasio da brinu o svojim državljanima.

“Za razliku od Milanovića, ne napadamo grčko pravosuđe. Te su poruke jako loše tamo dočekane. Bilo bi dobro da, kao što su roditelji mene zamolili da im pomognem, da zamole njega da im ne pomaže jer im radi samo štetu. Oni su otišli dolje, netko ih je organizirao i dogodilo se da je u sukobu došlo do smrti jednog navijača i to je za svaku osudu”, napominje Plenković.

Podsjetio je da su odnosi s Grčkom iznimno dobri te kako su im pomagali slanjem kanadera.

Hoće li i sudski vještaci u štrajk? “Dobijemo 9 eura po satu, odvjetnici 100!”

Kazao je da se sigurnosni standard u Hrvatskoj stalno diže i da je ovo samo šteta za same huligane, reputaciju zemlje i da moramo razdvojiti sport od divljaštva. “Mi smo u konačnici svjetska velesila i to je izrazito loše za nas. Sigurno nam nije na čast da imamo sada ovakav imidž. Izjava Vlade, izjava HNS-a i izjava Dinama je vrlo slična, a to da ćemo se angažirati za naše državljane to je činjenica. Politiku da im se pomogne treba činiti na konstruktivan način, a ne kako Milanović koji vrijeđa i hrvatsko pravosuđe. Ja radim svakodnevno, on dođe samo opali nešto i izvrijeđa grčko pravosuđe. I siguran sam da će sada grčki suci nakon toga lijepo gledati na situaciju”, rekao je dodajući da “nije logično da njih stotinu bude tjednima tamo u pritvoru”.

Što se tiče sudskih vještaka kaže da nije ni znao da su mu pisali. “Vi kao da zovete samo nekoga tko bi mogao štrajkati, sada kada se ne događa ništa. Kako je to danas postala tema to samo vi znate”, odgovorio je premijer našem Ranku Stojancu.

Na pitanje novinara odgovorio je da je igrao košarku na odmoru i da je u solidnoj formi.

