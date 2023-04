Plenković o Banožiću: Nije me konzultirao kad je tražio kredit, neka on pojasni

Podijeli :

N1

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je danas na svečanom otvorenju 2. svjetskog kongresa sportskog turizma u Petrčanima.

Uoči svečanog otvorenja, premijer Plenković sastao se s glavnim tajnikom Svjetske turističke organizacije UNWTO Zurabom Pololikashvilijem te s predsjednikom Uprave Dogus Grupe Feritom Faikom Sahenkom.

Premijerovu izjavu nakon događaja pratite na N1.

“Pokazali smo da je uz hrvatsku kulturu i baštinu, sport ono što nas čini prepoznatljivom zemljom u svijetu. Stoga želim zahvaliti našim sjajnim sportašicama i sportašima”, rekao je Plenković pa istaknuo da je njegova Vlada poveća ulaganja u sport za gotovo tri puta.

Najavio je da će sutra revidirati očekivanja gospodarskog rasta, a poručio je da i od ove turističke sezone očekuje rekordne rezultate.

Banožiću odobren subvencionirani kredit

Upitan za komentar vijesti da je ministru Banožiću odobren subvencionirani kredit, Plenković je odgovorio:

“Ne znam je li dobio, on će kazati o tome sve što treba. Osim što je ministar, on je kao i svi građanin RH kao i svatko drugi pa je u jednakom statusu kao svi. Ali nemam saznanja niti je li dobio, je li taj proces završen pa pustimo to njemu.

Nije me konzultirao kada je tražio kredit pa nema potrebe da sada komentiram u njegovo ime. Siguran sam da će znati odgovoriti na sve.”

Referirajući se na pozitivne rezultate koje je ostvari Vlada, Plenković je istaknuo:

“Pokazali smo da smo ekonomski i fiskalno dovoljno snažni da u vrijeme kriza državni intervencionizam popravlja tešku vanjsku krizu i šok na koju nitko od aktera nije mogao utjecati.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.