Tomašević demantirao Peteka: Cijene vrtića ostaju iste

Podijeli :

N1

"Cijene vrtića u gradu Zagrebu ostaju iste", demantirao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević SDP-ovog gradskog zastupnika Renata Peteka.

Ranije danas SDP-ov Petek rekao je da će “vrtići u Zagrebu za dio korisnika značajno poskupiti”. Tvrdi da se time “nastavlja puzajući udar gradske vlasti na standard građana, opet redatelje s djecom, i to onih najsiromašnijih, a bez dostupnih informacija i obrazloženja efekata promjena ove mjere”.

Prvo je Peteka demantirao predsjednik Skupštine Grada Zagreba, Joško Klisović, a potom i gradonačelnik Zagreba Tomašević.

Tomašević već najavio natječaj za Advent, evo kada će biti objavljen Tomašević objavio: Evo za koliko se smanjila količina miješanog otpada u Zagrebu

“Cijene vrtića u Zagrebu ostaju iste, imamo četiri kategorije cijena koje ovise o prihodima po članu kućanstva”, rekao je Tomašević u emisiji Zagrebi po Zagrebu na Radio Sljemenu.

Istaknuo je da je iznos participacije roditelja jednak kao i do sada – 600, 450, 300 i 150 kuna, ovisno o kategoriji. Naglasio je da se u odluci o mjerilima za izračun cijena vrtića koje plaćaju voditelji, čak povećao imovinski cenzus za te kategorije, za iznos inflacije koji je prošle godine bio 8 posto.

“Ono što smo napravili je suprotno od toga(op.a. što tvrdi Petek), budući da su se povećale plaće zbog inflacije, povećali smo i imovinski cenzus kako bi ljudi ostali u istim kategorijama i nadalje plaćali iste cijene. Nekima zbog toga što smo povećali cenzus za 8 posto, nekima će se možda i cijene smanjiti jer su ušli u nižu imovinsku kategoriju”, istaknuo je Tomašević.

Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec izjavila je da se u toj odluci, radi o standardizaciji i ujednačavanju uvjeta za određivanje cijena vrtića, s obzirom da su ti uvjeti, kao i načini dokazivanja, do sada bili drugačije od vrtića do vrtića.

“Grad Zagreb ima 60 vrtića, a sada je ovom odlukom precizno propisano koji elementi dohotka ulaze i na koji način se oni dokazuju”, istaknula je Dolenec.

Poručila je da se time želi postići pravednost da ljudi sa svojim stvarnim prihodima ulaze u kategorije plaćanja. Napomenula je i da u Zagrebu, trećina roditelja vrtić plaća između 0 i 20 eura, 20 posto ih plaća između 20 i 40 eura, dok je maksimalna participacija roditelja u cijeni vrtića 80 eura.

Istaknula je da su neoporezivi prihodi i do sada ulazili u izračun imovinskog cenzusa roditelja, no ne u svim vrtićima, pa je namjera ove odluke da se to standardizira – odnosno da u svim vrtićima vrijede ista mjerila.

Istaknula je, međutim, da je proširen popis neoporezivih dohodaka, u koje od sada ulaze i nagrade za rad i dodaci za prehranu.

“Proširen je obuhvat onoga što spada u neoporezive, ali ono što je bitno da sve ustanove na isti način obračunavaju prihode kućanstava i da na isti način ih roditelji dokazuju. Nama je u interesu da cijene vrtića budu pristupačne i da vodimo računa o socijalnoj osjetljivosti”, poručila je Dolenec u izjavi medijima na akciji Denim Day.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.