Jandroković: Većina nije ugrožena, imamo 77 zastupnika, a moguće i 79

Patrik Macek/PIXSELL

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković naglasio je u srijedu nakon sjednice Predsjedništva Sabora, da parlamentarna većina unatoč raskolu u Domovinskom pokretu, ni na koji način nije ugrožena, te da vladajući imaju sigurnih 77, a u budućnosti i mogućih 79 zastupnika.

Hrvatski sabor idući tjedan kreće sa zasjedanjem.

“Trenutno je sigurnih 77, ali slušao sam i gospodina Marija Radića koji je rekao da će i njegova politička opcija podržati Vladu, dakle moguće je da će biti i 79 članova. Većina ni na koji način nije upitna”, poručio je Jandroković vezano za broj zastupnika vladajuće većine nakon što su Klub Domovinskog pokreta napustili Igor Peternel i Krešimir Čabaj.

Mario Radić, kojeg su njih dvojica slijedili u izlasku iz DP-a, najavljuje osnivanje nove stranke, pa treba vidjeti, kaže Jandroković, hoće li Peternel i Čabaj u Saboru ostati uz Vladu i većinu.

Hoće li Radić i dalje podržavati Vladu: “Nismo mi Most…”

“Razgovarat će se i tražiti rješenja”

“Radi se o situaciji koja je izvan onoga što smo imali, razgovarat će se i tražiti rješenja koja će biti prihvatljiva i vladajućoj većini, HDZ-u i Radiću i suradnicima koji žele biti dio većine”, istaknuo je predsjednik Hrvatskog sabora.

Podsjetio je da je i prethodni mandat Vlada odradila s većinom od 76, odnosno 77 zastupnika.

“Puno važnije od samog broja je da se partneri odnose korektno jedni prema drugima, da imamo međusobno razumijevanje i suglasje oko politika koje Vlada provodi, a mi u Saboru donosimo”, dodao je Jandroković.

“Dao je ostavku i ne može biti saborski zastupnik”

Još jedna izvanredna situacija bi se mogla dogoditi u Saboru nakon što je zastupnik stranke Pravo i Pravda (PiP) , Dražan Dizdar, najavio moguć odlazak – ostavku ili zamrzavanje saborskog mandata. On je ušao kao zamjena Mislavu Kolakušiću, koji je, pak, ranije dao ostavku u Saboru kako ne bi izgubio status zastupnika u Europskom parlamentu. No, na europskim izborima Kolakušić nije potvrdio još jedan mandat u Bruxellesu. Prema medijskim napisima, Kolakušić bi se sada želio vratiti u Sabor, ali Jandroković ističe da prema Poslovniku ne može u saborske klupe jer je dao ostavku.

Što totalni raskol u DP-u znači za vladajuću većinu? Evo koliko ruku sigurno ostaje uz Plenkovića

“Kolakušić je dao ostavku, Dizdar je došao na njegovo mjesto. Ostavka je neopoziv čin, on će se obratiti nadležnom tijelu Hrvatskog sabora koji će mu odgovoriti. Ja mogu načelno reći da kada se podnese ostavka, po onome što piše u Poslovniku, saborski zastupnik više nije saborski zastupnik”, rekao je predsjednik Sabora upitan može li Kolakušić unatoč ostavci tražiti vraćanje i aktiviranje svog mandata.

Na pitanje može li u slučaju da Dizdar stavi svoj mandat u mirovanje, na njegovo mjesto ući netko s liste Domovinskog pokreta, obzirom da je PiP s njima išao na parlamentarne izbore, Jandroković je kazao da to treba vidjeti s pravnim stručnjacima i da će Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav dati svoj stav.

“Ovakva se situacija nije dogodila u modernoj povijesti. Zastupnika može u Saboru biti od 120 do 160 i sad s jednim manje (sa 151 na 150) ne bi bila dovedena u pitanje ustavnost, ali je pitanje, koliko sam shvatio, da netko s te liste može ući u Sabor. Ostavimo to Odboru”, pojasnio je Jandroković.

Penava i Bačić sastali se u Vukovaru: “Vladajuća većina je sigurna i stabilna bez obzira na događanja u DP-u”

S obzirom da je većina od 76 zastupnika i u slučaju da je u Saboru 151 zastupnik ili da je 150 zastupnika, nema bitnih razlika što se tiče funkcioniranja vladajuće većine, napomenuo je.

“Želja da mlade obitelji mogu kupiti prvu nekretninu”

Jandroković se osvrnuo i na najavljenu poreznu reformu i uvođenje poreza na nekretnine.

“Čini mi se da smo izgubili glavni smisao, a to je da cijela priča kreće od ideje da se smanji cijena kvadrata za prodaju i najam. Nama je želja da mlade obitelji mogu kupiti prvu nekretninu. Ovo je jedan od načina da se stavi u funkciju navodno 600.000 stambenih jedinica koje nisu u uporabi. Da bi Vlada to potakla, želi porezom na nekretnine potaknuti vlasnike da ih stave u najam ili na prodaju. To je smisao, a ne napuniti državni proračun na račun građana”, poručio je predsjednik Sabora.

