Nuklearni fizičar Tonči Tadić, koji je i vrhunski poznavatelj i zaljubljenik u Japan, komentirao je u N1 Studiju uživo dnašnju utakmicu osmine finala Svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru između Hrvatske i Japan.

Danas će svakako navijati za Hrvatsku, a dalje će bodriti onu ekipu koja pobijedi.

“Oba tima su mi jako draga, naši su naši, a Japanci su mi dragi zato što svemu pristupaju s maksimalnom ozbiljnošću i posvećenošću. Baš sam komentirao priajteljima da poznavajući ih kakvi, da su oni vjerojatno prije utakmice, već prije prvenstva napravili ogroman file o svakoj reprezentaciji – što Modrić jede, koliko dnevno trči… Sve su analizirali, gledali sve moguće filmove i to prije početka prvenstva u slučaju da dođu u duel s nama. Kod nas se sve nekako u zadnji čas”, rekao je Tadić.

Jako mu se sviđa hrvatski izbornik Zlatko Dalić.

“Čovjek je ponizan, ne leti i to. Realističan je, staložen, miran i to je najbolji način na koji treba pristupiti cijeloj priči”, kaže pa dodaje:

“Zanimljivo mi je da japanski izbornik Hajime Moriyasu kopira Dalića u pristupu, čak je i frizura ista, način nastupa na konferencijama, vidi tu nešto. Očito Japanci vide nešto u zemlji koja ima manje stanovnika nego Japan nogometaša”.

Popularizaciji nogometa u Japanu puno donijeli i Hrvati

Ipak, nogomet nije najpopularniji sport u zemlji izlazećeg sunca.

“Bejzbol i danas dominira, no od početka 90-ih se nogomet se počne pojavljivati. Prvi je svakako bejzbol pa sumo i nakon toga se na treće mjesto probija nogomet. Tom prodoru nogometa su doprinijeli brojni Hrvati, pokojni Josip Kuže, on je dovodio i igrače, što iz Dinama, što iz ostatka Hrvatske, to je po meni ključna informacija za tu generaciju koja je sada u trenerskoj poziciji kako Hrvati funkcioniraju.

Izbornik Dalić rekao je da je svjestan da će Japanci nastupiti kao samuraji, ali da su i Hrvati dominantni. Tadić, koji je živio u Japanu i tamo se doškolovao kaže:

“Ono na što Dalić misli je stara samurajska poslovica ‘bitku može preživjeti samo onaj koji se pomirio da je mrtav’. To znači da ideš na sve ili ništa, potpuno si posvećen i nema kalkulacija. Japanci su sve detaljno isplanirali, kod njih je stalno tako, a kod nas je vječna improvizacija.