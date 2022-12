Javila se i Kolinda Grabar-Kitarović, pozirala s marokanskim navijačima

Hrvatska nogometna reprezentacija danas u 16 sati na Svjetskom prvenstvu u Kataru ide po novu medalju. Naime, utakmica s Marokom odlučit će tko će osvojiti treće mjesto na SP-u. Hrvatskoj i Maroku ovo nije prvi susret na prvenstvu, prvu utakmicu odigrali su u prvom kolu skupine F, a završila je rezultatom 0:0.

Uoči utakmice javila se i bivša predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović koja je vjerna navijačica Vatrenih i koja je iz svečane lože pratila i utakmicu protiv Argentine.

“Sjajna atmosfera na Souq Waqifu prije večerašnje utakmice Hrvatske i Maroka”, poručila je Grabar-Kitarović prije utakmice.

Great atmosphere at Souq Waqif before Croatia vs Morocco match tonight.



