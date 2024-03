Je li HDZ ugrožen okupljanjem ljevice? “U HDZ-u traju pripreme za postplenkovićevo doba”

Podijeli :

Koalicija za bolju Hrvatsku i Možemo s jedne te Domovinski pokret i Most s druge strane - svi pripremaju napad na HDZ na parlamentarnim izborima. SDP je u koaliciji okupio naizgled nespojive političke opcije s poviješću međusobnih sukoba kojima je jedino zajedničko protivljenje Vladi Andreja Plenkovića, a za postizbornu suradnju nude se i Možemo i Most. Na sve to iz HDZ-a odmahuju rukom.

Rukavica s deset prstiju bačena je u lice HDZ-u. U koaliciji za bolju Hrvatsku pod SDP-ov kišobran ušli su IDS, PGS, Centar, Fokus, Reformisti, HSS, Radnička fronta, Dalija Orešković i Anka Mrak Taritaš. Dan poslije glavno je pitanje može li zajedno ova prilično heterogena skupina.

“Vjerujem da ćemo svi biti u stanju ostaviti svoj ego i svoje interese, bilo osobne, bilo stranačke sa strane i dogovoriti ono što može funkcionirati i ono što je u krajnjoj liniji najbolje za građane Hrvatske”, poručio je predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

Zajedniči cilj

Tako će se o pozicijama na listama dogovarati u Splitu sukobljeni SDP i Centar, te posvađani Ivica Puljak i Dalija Orešković, a na zajedničkom programu radit će kapitalisti iz Fokusa i antikapitalisti iz Radničke fronte.

“Ne treba bježati od toga da smo se mi okupili oko minimalnog zajedničkog nazivnika i ne bi to bilo prvi put u prošlosti gdje imamo takve primjere da se političke opcije okupljaju oko minimalnog zajedničkog nazivnika i to je u ovom trenutku stvarno smjena HDZ-a”, rekla je Katarina Peović (Radnička fronta).

U tom bloku nisu sve stranke od centra lijevo. Možemo s SDP-om želi samo u onim izbornim jedinicama u kojima njima odgovara, a Socijaldemokrati su iz okupljanja ljevice izgurani. No, i jedna i druga opcija podržavaju koaliciju u kojoj ne sudjeluju.

“Mi podržavamo samu činjenicu da se okupljanje dogodilo i da se ide u pregovore o velikoj koaliciji, a mi nastavljamo svoje s SDP-om oko točkaste koalicije”, navodi Sandra Benčić (Možemo!).

“Ja molim Gospu da se uspiju dogovoriti i da se na tragu onog što mi cijelo vrijeme zagovaramo, okupljanje na ljevici i dogodi”, kazao je Davorko Vidović (Socijaldemokrati).

“HDZ treba poslati u oporbu”

Možemo želi dogovor s SDP-om nakon izbora, no za to su zainteresirani i u Mostu. Jedino HDZ-u kažu ne.

Grbin iznio detalje o velikoj lijevoj koaliciji: U osmoj jedinici idemo odvojeno

“HDZ nije opcija i HDZ treba poslati u oporbu. A SDP? Vidjet ćemo tko će dobiti koliko mandata i tko će dati potporu našim politikama i našem kandidatu za premijera”, porčio je Nikola Grmoja (Most).

Tko će taj kandidat biti, mostovci će otkriti idući tjedan. Ni lijeva, kako ih je premijer nazvao kobasičasta koalicija, ni Mostova odbijenica ne brinu vladajuću opciju.

“Vidim da su uzeli slogan od naše bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović“, rekao je premijer Plenković.

Za razliku od Grmoje koji HDZ-u kaže čvrsto ne, iz Domovinskog pokreta vrata postizborne koalicije ostavljaju odškrinuta.

“S dijelovima HDZ-a koji nisu korumpirani, koji su na ovoj suverenističkoj liniji možemo, s konjokradicama, s globalistima apsolutno nipošto”, kazao je Ivan Penava (DP).

Radić: U HDZ-u su tektonski poremećaji

Što se događa u HDZ-u?

Dakle, HDZ bez Plenkovića Penavi je dobrodošao. A svom bivšem stranačkom šefu poručuje da mu u stranci već rade o glavi. “U HDZ-u traju ogorčene borbe i pripreme za postplenkovićevo doba. Dakle, u niskom startu su mnogi pojedinci koje je on predstavio kao nositelje izbornih jedinica koji su se već zapravo pozdravili s Andrejem Plenkovićem ali mu to još nitko nije rekao pa ću mu ja kao nekadašnji prijatelj i stranački kolega to priopćiti putem vas.”

Ministar Tomo Medved Penavinim anonimnim izvorima ne vjeruje. “Ja sam uvjeren da će predsjednik HDZ-a i predsjednik Vlade aktualni, ali vjerujem i budući, dobiti treći mandat po prvi puta u Hrvatskoj.”

Do izbora je ostala još ciljna ravnina, utrka se zahuktala, a članovi timova se kompletiraju. No, sve je izvjesnije da će prava kombinatorika i dogovaranje nastupiti nakon izborne nedjelje.

