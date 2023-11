Je li Zagreb prljaviji nego prije? “Tomaševiću je pošlo za rukom nešto nevjerojatno. Uspio je da Bandićeva vladavina izgleda bolje!”

Podijeli :

Na nedavnom "aktualcu" u Hrvatskom saboru porječkali su se zastupnica strane Možemo! Sandra Benčić i premijer Andrej Plenković. Na njezinu opasku da će njegovo političko nasljeđe biti "slučaj Agrokor, grupa Borg i uništene neovisne institucije", on joj je odgovorio da će njezino nasljeđe biti "lupanje, lupetanje, smeće u Zagrebu i promenada divljih svinja".

Za Zagreb u kojemu je na vlasti Možemo!, Plenković je rekao da funkcionira zahvaljujući projektima “koji se financiraju sredstvima koje nabavlja Vlada”.

“Da njih nema, vaš bi legacy i acquis bio smeće. Grad nikada nije bio prljaviji i smrdljiviji”, kazao je.

Ovaj verbalni okršaj mogao se tumačiti i kao svojevrsni uvodni meč “Premijer lige” u nadolazećoj superizbornoj godini u kojoj će Plenković braniti titulu, a Benčić ga napadati s pozicije “premijerske kandidatkinje” kakvom se predstavila još ljetos. Mimo tog okršaja ostaje pitanje stoji li Plenkovićeva tvrdnja da je “legacy” odnosno “acquis” iliti prosto hrvatski rečeno – stečevina aktualne zagrebačke vlasti prljav i smrdljiv grad. To smo pitanje postavili trojici zastupnika u Gradskoj skupštini.

“Sve što vlast radi s otpadom, radi krivo”

“Slažem se da Zagreb nikada nije bio zapušteniji i neuredniji grad nego što je sada. No, posebno me zabrinula replika Sandre Benčić koja je na Plenkovićevu izjavu da divlje svinje šeću gradom otprilike rekla: ‘Naše su svinje, za razliku od vaših u Slavoniji, barem su žive’. Ispada da bi Zagrepčani trebali biti zadovoljni što ih s vremena na vrijeme posjete divlje svinje”, kazao je Trpimir Goluža, zastupnik Mosta u Gradskoj skupštini.

Osim što je zapušten, kaže on, Zagreb nema ni strategije gospodarenja otpadom.

“Sve što se po tom pitanju radi, radi se krivo. Otprilike kao da kuću gradite od krova prema temeljima. U tom smislu, potrebno je osigurati sva potrebna postrojenja za oporabu otpada, a građanima spremnike gdje će otpad odbacivati”, napominje Goluža.

Slaven Dobrović, gradski zastupnik Domovinskog pokreta, a svojedobno (kao član Mosta) ministar zaštite okoliša i energetike, također smatra da je premijer Andrej Plenković bio u pravu kada je kritizirao stanje u Zagrebu, posebno u vezi čistoće.

“Zagreb je imao ogromnu priliku napraviti veliki iskorak u gospodarenju otpadom jer bivši gradonačelnik Milan Bandić nije baš bio poznat po briljantnom sustavu. Međutim, Tomislav Tomašević je uspio da Bandićeva vladavina izgleda puno bolje. To je nevjerojatno, ali eto – uspio je”, kaže.

“Tomašević je potpuno podbacio”

Dobrović je objasnio zašto smatra da je Tomašević učinio korak natrag u gospodarenju otpadom.

“Ne može se ići jačati sustav odvojenog prikupljanja otpada kroz plave vrećice, a ne učiniti nužne infrastrukturne korake: Ojačati kompostiranje i izgraditi sortirnicu otpada za koju je već bila izdana i građevinska dozvola. Sve to je nova gradska uprava mogla učiniti odmah, makar iz vlastitih sredstava jer bi sigurno već uspjela naći izvor za retroaktivno financiranje iz fondova EU-a. No, gradska vlast nije učinila ništa, nego koketira s megaprojektima koji su dio klijentelističkog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, a od kojih se nijedan od dosad izgrađenih nije pokazao dobrim. Dobre rezultate u zbrinjavanju otpada imaju samo oni gradovi koji su napravili vlastiti efikasni sustav odvojenog prikupljanja otpada i infrastrukturu. U tome je Tomašević potpuno podbacio. Da nekome trebaju dvije godine da odustane od suhe fermentacije biootpada u Novskoj – to je nevjerojatno! On je od toga morao odustati već nakon tri mjeseca, jer nitko pametan ne vozi biootpad 100 kilometara dalje. Biootpad se ne vozi. Kod odlaganja otpada ključno je načelo blizine. Njemu su na koncu iz Bruxellesa morali reći da to ne može”, objašnjava Dobrović.

“Situacija lošija nego u vrijeme Bandića”

Je li Zagreb doista prljaviji i smrdljiviji nego prije, pitali smo i SDP-ovog zastupnika u Gradskoj skupštini Renata Peteka.

“Može se konstatirati da je, vezano uz održavanje ulica i prometnica pa čak i zelenih površina, u ovih nekoliko godina gradonačelnika Tomaševića situacija lošija nego u vrijeme Bandića. Nikad nisam mislio da će se neki budući gradonačelnik uopće moći posramiti pred rezultatima bivšeg gradonačelnika, s obzirom na sve što je, po mom mišljenju, Bandić učinio loše za Zagreb. Tomašević je imao forte da dobije mandat baš na temu gospodarenja otpadom. I očekivanja građana bila su velika, a rezultati su jako skromni. Možda je ključno to što Bandić nikada nije krio svoju suradnju s Petrom Pripuzom na zbrinjavanju papira, plastike i ostalih frakcija otpada. Na koncu, zajedno su sjedili i na optuženičkoj klupi u ‘aferi Agram’. Tomašević također nastavlja suradnju s Pripuzom. Naravno da nema uvjeta da Grad neke stvari radi sam, ali gradonačelnik te podatke skriva kao zmija noge znajući da bi mu štetili. Percepcija javnosti bila je da će on svakako prekinuti suradnju s privatnim oporabiteljima pa tako i s Pripuzom, što se nije dogodilo”, kazao je Petek koji u kritikama nije štedio Bandića, a ne štedi ni Tomaševića.

Štedi se neulaganjem u održavanje?

Što se tiče Plenkovićeve tvrdnje da Grad Zagreb ne bi funkcionirao bez Vladine financijske potpore velikim projektima, mostovac Goluža kaže da je, u tom smislu, premijer u pravu.

“Pogledate li projekte koji napreduju normalnom dinamikom, to su zapravo oni koji se izvode u sinergiji s Vladom. Grad svojim vlastitim sredstvima nije uspio napraviti bitnije iskorake. Žalosno je da gradska vlast u fokus stavlja neke ideološke teme, a ne rješava komunalne probleme o kojima ovisi svakodnevna kvaliteta života građana. U Zagrebu se jako malo ulagalo. Gradonačelnik se hvali uštedama, a one su dobrim dijelom posljedica neulaganja u održavanja. To će nas kad-tad udariti po glavi”, smatra Goluža.

“HDZ je više puta zaštitio Tomaševića”

Petek, pak, kaže da će dosadašnja suradnja Vlade i Grada na brojnim projektima sada biti prilagođena retorici predizborne kampanje pa će Možemo! zasluge pripisivati sebi, a sto će činiti i HDZ, ali s državne razine.

“Lijepo su surađivali, ali sumnjam da će se sada često pojavljivati zajedno, onako kako je to gradonačelnik do sada činio s brojnim ministrima, čak i kada za to nije bilo potrebe. Moram napomenuti da je u zadnje dvije godine HDZ više puta zaštitio Tomaševića. Spomenuo bih primjer plavih vrećica koje su trebale biti povučene iz trgovina jer nisu sadržavale deklaraciju. Državni inspektorat je to ‘preskočio’ čekajući nekoliko mjeseci da Grad riješi taj problem pa se tek onda oglasio. Slično se dogodilo i u slučaju kompostane za biootpad na Jakuševcu koja je trebala biti zatvorena, ali se onda gradonačelniku dalo dodatna tri dana da riješi problem pretrpanosti biootpadom. Niti vezano za nedavni odron smeća na Jakuševcu od resornog ministarstva nismo čuli ‘ni a ni be’, a već je prošlo previše vremena za takvu ozbiljnu stvar. Spomenimo i žičaru Sljeme zbog koje je ministar prometa Oleg Butković mijenjao pravilnik o buci kako bi pomogao Tomaševiću. Potom su zajedno otvorili žičaru, veselili se i pjevali na Sljemenu, dok je žičara nastavila proizvoditi istu buku”, zaključio je Petek.

