Jimmy Stanić o raskolu u Domovinskom pokretu: Razočaran sam, ali stranu sam odabrao

Davor Puklavec/PIXSELL

Ivan Penava ili Mario Radić. Ishod bratoubilačkog rata u Domovinskom pokretu (DP) bit će poznat u subotu, nakon čega jednog od njih dvojice u toj stranci vjerojatno više neće biti, a s njim vjerojatno ni većine koja mu je davala vjetar u leđa. Scenarij je to koji smo već gledali u nekim drugim strankama.

Stjepan Jimmy Stanić (95) doajen je hrvatske glazbene scene i najstariji član DP-a.

Prije godinu i nekoliko mjeseci Stanić je sa suprugom Barbarom postao član stranke. O DP-u je tada govorio s puno entuzijazma. Danas je, kaže, razočaran.

“Mislio sam da od Milanovića i Plenkovića ne može gore. Ali ovo što se događa je strašno. Nikamo to ne vodi. I žena i ja jako smo razočarani”, kazao je Stanić tportalu.

No na izbore u subotu i on i supruga planiraju izaći, a i strana je odabrana.

No na izbore u subotu i on i supruga planiraju izaći, a i strana je odabrana. “Mario Radić je naš izbor. Penava nas je razočarao i mi smo ga otpisali. Gurnuo nas je u ruke HDZ-a. Zbog toga sam najviše srdit i to mi je dovoljno da ga zauvijek otpišem”, tvrdi proslavljeni pjevač.

Na opasku da će DP ostati uz HDZ i ako Radić postane predsjednik stranke Stanić je samo duboko uzdahnuo i dodao da će se sve to još vidjeti.

Smatra da Stephen Nikola Bartulica treba imati veću težinu u DP-u i da mu ne zamjera to što je u izbornoj noći u lipnju stigao u stranački stožer u crvenom Ferrariju. “Ma to je bila za*ebancija”, rekao je Stanić.

Osvrnuo se na Stipu Mlinarića Ćipu. “Pa što se s njim događa? Što radi on, što su svi poludjeli”, zapitao se Stanić.

Upitan na kraju razmišlja li možda o izlasku iz stranke nakon svega što se posljednjih tjedana događa u njoj, Stanić je kazao da bi o svemu trebao razmisliti i konzultirati se.

