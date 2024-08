Ne jedu pizzu, štede svaki cent, a u mirovinu idu s 40 godina. Tko su frugalisti?

Podijeli :

Mnogi sanjaju o financijskoj neovisnosti i što bržem odlasku u mirovinu. To je cilj i takozvanih frugalista, odnosno - štedljivih. Oni štede i investiraju svaki cent. Je li to koncept samo za one koji dobro zarađuju?

Frugalizam je način života koji potječe iz SAD-a. To su učinili popularnim blogeri poput Mr. Money Mustachea. Prije više godina ovaj Kanađanin je opisao kako je uspio prestati raditi već u dobi od 30 godina. Frugalisti ulažu veliki dio svog prihoda, na primjer, u investicijske fondove kao što su ETF-ovi. Također često pokušavaju više riskirati, ali ulažu i u obveznice ili nekretnine, piše Deutsche Welle.

Tijekom financijske krize 2008. godine „FIRE pokret” (Financial Independence, Retire Early”) je dobivao sve više sljedbenika i širio se i u Njemačkoj. Svatko čija je ušteda 25 puta veća od njegovih godišnjih troškova smatra se financijski neovisnim.

U pravilu je stopa štednje frugalista 60 do 70 posto. Za usporedbu: U Njemačkoj ljudi u prosjeku štede oko jedanaest posto svojih prihoda.

No, mnogim ljudima na kraju mjeseca ne ostaje ništa što bi mogli staviti na stranu. Kritika zato glasi da je štedljivost samo za one koji zarađuju više. „Ako zarađujete samo 1.800 eura mjesečno, nećete moći uštedjeti polovicu tog iznosa jer će vam već ogroman dio otići na stanarinu”, kaže Thomas Kehl s platforme Finanzfluss.

On također upozorava da se životne okolnosti često mijenjaju do trenutka kada odete u mirovinu u 40-im ili 50-im godinama. I dodaje da svatko mora izračunati koliko je taj cilj za njega realan. “Za većinu ljudi troškovi neizbježno rastu”, kaže financijski influencer. Djeca, kupovina kuće ili dugotrajna bolest: Stopa štednje se može brzo promijeniti.

Želite li se odreći svog odmora?

Florian Wagner je do sada nagomilao bogatstvo od 480.000 eura. Ovaj 37-godišnjak otvoreno priča o novcu i računa: Trenutno štedi 4.500 eura mjesečno, uz neto prihod od 6.000 eura. Diplomirani inženjer pokrenuo je privatni biznis i može sebi priuštiti tako veliko izdvajanje za štednju.

Međutim, on je donekle odstupio od svog cilja da se iz radnog života povuče već s 40 godina. On želi nastaviti raditi, ali samo onoliko koliko će mu odgovarati – i to bez da propusti godišnji odmor ili posjet restoranu. „Nikad ne donosim ograničavajuće odluke. Uvijek razmišljam u sebi, što ako sutra poginem u prometnoj nesreći, onda ne želim žaliti ni za čim”, kaže Wagner.

Održavanje koncepta štedljivosti iliti frugalizma na duge staze najveći je izazov za mnoge. Jer, vrlo mali broj ljudi postaje financijski neovisan preko noći.

